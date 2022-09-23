12歲男童發燒2天雙腳關節痛 醫生:常誤以為小孩常見生長痛

台灣有一名12歲男童發燒兩天後，突然出現關節疼痛，即使退燒都沒有改善，其後醫生診斷為兒童風濕性關節炎，有醫生提醒，生長痛和兒童風濕性關節炎症狀會有相似，要小心留意，如果延遲治療有機會導致關節永久損傷、變形。



12歲男童關節痛 診斷爲兒童風濕性關節炎

台灣一名12歲男童發燒兩天後，突然出現膝蓋等關節疼痛，即使已經退燒，關節腫痛情況都沒有改善，日常行走都有問題，要靠吃止痛藥紓緩，之後看醫生被診斷為兒童風濕性關節炎。

台灣苗栗縣大千綜合醫院小兒過敏免疫風濕科醫生林哲民提醒家長，如果小朋友出現不適，需要及早求醫。如果診斷為兒童風濕性關節炎，可以透過藥物治療改善情況。

林醫生指兒童風濕性關節炎是16歲以下常見，通常會造成小朋友關節發炎，會有紅、腫、熱、痛等症狀，不少市民以爲是小朋友生長痛，如果未能及早治療，可能會導致嚴重併發症，以及關節永久損傷。

小孩風濕病

根據香港風濕病基金會資料*，小朋友在發育期成長時，有可能因爲骨骼急速成長而出現骨以及關節痛情況，醫學上稱爲成長期骨痛，而骨痛多數出現在腳２部，一般在晚上才感覺痛楚，並且只持續數天，如果發現痛楚是持續，和運動勞損沒有關係，就需要及早帶小朋友去看醫生。小朋友如果有慢性風濕病，嚴重可導致關節變形，醫學上稱爲少年類風濕關節炎。

小朋友患上少年類風濕性關節炎高峰期分別是一至三歲及八至九歲。大多數小朋友會有關節痛現象，例如頸椎、顎、手指及腳趾、膝及腳踝關節會有痛楚，也會出現紅腫、僵硬現象，嚴重會導致關節變形。受影響的小朋友可能會出現食慾不震、發燒、皮膚有紅疹，如果沒有得到適當治療，器官功能亦可能被損壞，例如肝、脾、腎。

資料來源:https://www.hkarf.org/zh-hant/general_information/arthritis-disorders-in-chlidren/

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