開學系列｜營養師提醒家長注意8種食物添加劑 可致兒童過度活躍

吃零食是童年不可缺少樂趣，不少家長也以此作為小朋友的獎勵，不過，市面出售的零食五花八門，家長很易會選購了高糖、高鈉的零食，引致肥胖問題或高血壓，但最值得家長關注的是有部分熱門零食中，含有人造色素等添加劑的零食更有可能影響小朋友的情緒及專注力。本港有營養師提醒，家長應盡量避免讓子女進食。



全球對於有關人造色素對兒童行為的影響已研究超過40年，有指兒童攝取過多人造色素可能會增加患上專注力不足及過度活躍症（ADHD）的機會，惟仍未得出定論。英國南安普敦大學於2007年曾進行為期6星期的研究，當地153位3歲兒童及144位8歲兒童每日將獲分配一杯果汁，一款是天然果汁，另一款則混入不同劑量的人造色素及防腐劑苯甲酸鈉。研究發現，飲用混入添加劑果汁的小朋友的確會出現較活躍的行為。

（photoAC圖片）

英國食品標準局（Food Standards Agency）更列明，所有含有以下6種人造色素的食物及飲品均須在包裝貼上警告，表明食品「或對兒童的行為及專注力造成負面影響」。

該8種添加劑為：

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香港中文大學健康推廣主任及註冊營養師張嘉文（Calvin）亦表示，零食中一般含有多種食物添加劑，令其營養價值普遍較低。他又提醒，家長在選購糖果、汽水、雪糕等零食時，除了要小心避免以上6款人造色素之外，亦應留意防腐劑苯甲酸鈉（E211）及甜味劑山梨糖醇Sorbitol。

他建議家長在為子女準備正餐或茶點時，應以新鮮食物為主，若選購包裝食物時，則要小心留意營養標籤，除細閱脂肪、鹽和糖的含量外，也應細閱成份表，盡量揀選沒有或較少添加劑的包裝食物，當中以使用天然色素、不含防腐劑的包裝食物為佳。