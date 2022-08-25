兒童成長｜想孩子頭腦好　靠吃保健品怎夠　常做「這事」才是關鍵

想讓孩子頭好壯壯，認知能力超強，光吃魚油等保健食品， 幫助有限，兒科醫生建議，寶寶出生後，家長就應該大聲朗讀一些童話及文章，透過親子共讀，給予語言刺激，增強兒童成長的語言環境。



把握親子共讀6項原則

2014年美國兒科學會建議，父母從出生開始大聲朗讀給孩子，嬰幼兒照顧者與孩子說話的量與孩子智力呈現正相關，接觸越多言語刺激的孩子，會有更好的認知能力，特別是在邏輯推理、算術和形狀辨識等領域。台北市醫生公會理事、兒科醫生詹前俊表示，近年來，越來越多研究證實，孩子從小大量閱讀，可以提升媒體識讀能力，在成長過程中，可以釐清環境與社群媒體上似是而非的訊息。

詹前俊醫生指出，親子共讀很間單，只要秉持下列6大原則：

1. 從對話式共讀開始

2. 找個舒服的地方一起看書

3. 若孩子專注力不長，不需要硬性規定時間

4. 從幾分鐘開始，再逐步延長時間

5. 孩子可能會分心，請大人持續以溫暖的聲音朗讀，孩子自然會被吸引回到書本

6. 家中經常有書、常有人閱讀，孩子自然而然會親近書、親近閱讀



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「親子共讀」其實很簡單！把握6大原則．還能提升孩子分辨真假訊息的能力】