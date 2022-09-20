兒童身高｜男童10歲才110厘米高？骨齡只有6歲　全因睡覺習慣影響

雖然孩子的身高與遺傳、基因有極大的關係，但後天的生活習慣也有可能會影響孩子的生長發育。一名身高僅有110厘米的10歲男童被父母帶至就醫，經醫生檢查後，才發現男童的骨齡只有6歲，且非先天性因素導致，而是一個看似平常的生活習慣所致。



雖然孩子的身高與遺傳、基因有極大的關係，但後天的生活習慣也有可能會影響孩子的生長發育。日前，一名身高僅有110厘米的10歲男童被父母帶至醫院看診，經醫生檢查後，才發現男童的骨齡只有6歲，與實際年齡整整相差了4歲，且影響男童的身高發育並非先天性因素，而是男童平時的一項「睡覺習慣」。

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「開燈睡」恐對孩子的生長發育造成2大影響

根據陸媒報道，中國一名10歲男童因身高只有110厘米，被父母帶至醫院看診，經醫生檢查後，發現男童的骨齡只有6歲，身形也比同年齡的孩子小許多。進一步診斷後，才發現影響男童的身高發育並非先天性因素，而是男童平時有「晚睡」及「開燈睡」的習慣。

經醫生初步判斷，應是男童平時習慣開燈睡，導致「褪黑激素」分泌過少，使得男童不易入睡，也難以進入深層睡眠，形成惡性循環，進而影響骨骼發育。

另外，醫生也指出，現在有許多孩子受到家裏大人或3C用品的影響，越來越晚睡，甚至會開燈睡，然而，「開燈睡」對孩子的發育影響不容小覷，醫生提醒，短期開燈睡恐延後孩子的骨骼發育；長期開燈睡則可能導致孩子出現「性早熟」的情形，因此，養成孩子良好的睡眠習慣是健康發育的關鍵！若爸爸媽媽發現孩子似乎有發育異常的情況，也應及早帶孩子進行診治。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：10歲男童發育晚4年、身高只有110公分，竟是「1睡覺習慣」所致！】