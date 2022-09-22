連登仔批去迪士尼是無營養活動 家長熱議：去玩都唔得？

不少家長都會購買年卡，經常帶小朋友到迪士尼樂園遊玩放電，可謂是假日的固定消遣活動。近日有網民發布批評到迪士尼遊玩是「無營養活動」，更直言是父母不懂得教子女才會經常去，文章引起網民熱議，有部分常去迪士尼的藝人躺著也中槍！



網民於討論區「lihkg」發布，題為「得罪講句，唔識教仔女的父母，先會成日帶小朋友去《迪士尼樂園》」，這位網民指出有些人幾乎每天帶小朋友到迪士尼樂園玩，就像去公園一樣平常，更指那些家長會常將「有小朋友就會明」掛在嘴邊。

令子女淪為消費工具？

他續斥去迪士尼反映了家長不懂得教導子女：「呢啲完全是老豆老母完全唔識教仔的行為，去迪士尼根本是完全『無營養』的活動。」他指部分家長認為孩子學懂角色的名稱就等同於學懂英文生字，實則不然，更斥責他們是在培養子女成為卡通角色的「走狗」及「淪為消費工具」，表示「真是夠悲慘」。

不少家長都會購買年卡，經常帶小朋友到迪士尼樂園遊玩放電。（龔嘉盛攝）

批評現代父母無學識沉淪消費

這位網民遂提出建議，他認為父母應用心培養小朋友，即使帶他們到海洋公園觀魚，認識大自然、學煮飯、學書法也總比去迪士尼好。他更批評現代父母無學識，指大眾一味沉淪消費：「現代父母都是無乜學識，又無文化，港女港男本身拍拖就是消費再消費，所以同仔女出街，一樣都是消費再消費，完全浪費時間」

網民意見兩極

文章引起網民熱議，有部分人不同意此說法，認為到樂園遊玩的確有助學習，而且作為娛樂活動，常去並無不妥：

．「入去睇英文show唔得？…又可以同陌生人多互動溝通，又可以玩下輕鬆下」

．「去玩都唔X得，去迪士尼咪等於你細個落公園」

．「對啲幾歲大嘅小朋友嚟講，根本隨處有嘢學，唔一定要上你覺得『有營養』嘅班先叫學習」

．「講到disney文化淨係得王子公主咁，Pocahontas呢？moana呢？pixer啲電影有邊樣唔係灌輸緊正確觀念俾小朋友」。



另外也有網民同意他的看法，認為孩子有更多娛樂選擇，不一定要去迪士尼：

．「迪士尼只係純娛樂用途，去到啲表演設施差唔多次次一樣。倒不如多樣化小朋友嘅經歷仲實際」

．「真係想帶小朋友學嘢大把地方可以去，睇下家長有無心啫，不過大部分都無㗎啦，個個都貪方便」

．「重點唔係唔可以去迪士尼，而係剩係識去迪士尼，多樣化娛樂都好重要。同埋小朋友其實應該玩更加多要身體郁動嘅嘢，不過香港啲家長一來懶得諗活動，二來又懶得貼身睇實個細路，三來又乜都驚一餐。」

．「家長唔知同個小朋友做咩好，買張年票日日去迪士尼，迪士尼就日日feed啲夢幻世界資訊俾個細路，自細接受一定要靚先有幸福嘅文化，個個想做王子公主。」

．「最好學下外國嗰套，多啲接觸大自然，父母同細路一齊玩，唔係搵個地方放佢電自己坐埋一邊㩒電話。」



藝人躺著也中槍

有班星爸星媽都會帶子女到迪士尼遊玩，可謂是躺著也中槍！

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