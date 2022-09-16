育兒支出｜養育孩子使費大　為何仍想做爸媽？網民親解箇中感受

隨着物價不斷升高，不少年輕人的壓力也日益加重，因此就有人不敢生小孩。日前一名台灣網民在網絡上發文，好奇詢問「養小孩很花錢為甚麼還要生？」而帖文曝光後也掀起討論。



日前一名網友在PTT上以「養小孩很花錢為甚麼還要生」為題發文，事主表示看過很多人一直沒有小孩，卻依然很堅持要生小孩，甚至去嘗試人工受孕。

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然而，事主坦言現在的物價和以前不一樣了，假設一對夫妻月收入台幣8到10萬（約港幣2萬至2萬5千元），「沒房還要繳房租，有小孩也要考慮房子的空間，一個月基本上先噴2萬（約港幣5000元）在房租」，之後再扣掉基本生活開銷，剩下的錢也不多了。

事主提到小孩長大後還要上課或補習，自己也不可能每個月都當月光族，「所以每個月還要存錢以備不時之需，這樣算一算一個月根本沒剩多少錢了」。此外，事主表示這樣的經濟情況下感覺也沒有太多娛樂活動，讓她相當困惑「那也不用帶小孩出去玩嗎？不會整天讓小孩在家玩平板，出去就是去公園吧？這樣感覺很可憐欸，所以沒賺多少錢還硬要生小孩是在想甚麼？」

帖文底下吸引大量回應，不少網友認為：

．「陪伴孩子的過程很幸福」

．「可以養兒防老，身邊長輩不少這種念頭的」

．「剛生，真的很花錢，但育兒蠻開心」

．「因為養小孩過程非常幸福」

．「多了一個伴會跟我一起逛街、一起看電視劇、一起出去玩、一起看電影、一起聊天」

．「因為想要小孩啊！這麼簡單」



另外，也有網友持不同想法：

．「養小孩既虧錢又累」

．「隨波逐流，被社會意識綁架」

．「真的就是生物本能而已，看到後代就會滿足」

．「生小孩就是一場賭博」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】