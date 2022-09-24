昆凌誕第三胎後復出　笑稱埋身、樽餵也有　周杰倫「這事」最拿手

昆凌在育兒過程中，都會瓶餵、親餵交替使用，覺得很累的時候就讓老公周董幫忙泡奶、餵小孩，還稱讚老公是個很好的拍嗝工具：「男生的手比較大，所以小孩很快就可以把嗝給打出來。」也透露夫妻倆的分工是昆凌泡奶、周董拍嗝；若自己想回味親餵時與小孩培養的親密感時，就會回到親餵模式。



昆凌今年5月產下第三胎後，第一次在貝親的新品活動中亮麗復出。提到貝親這次新出的「母乳實感奶瓶奶嘴」，昆凌特別有感而發，認為不管是親餵，或是瓶餵，都是好媽媽。

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瓶餵、親餵都是好媽媽！

昆凌：「現在的媽媽都給自己太大的壓力了，不可否認我也是其中之一。明明很累，還是會想要給小孩喝母乳。但Happy Mom Happy Family，我還是會盡力安慰自己：『現在的奶粉也都做得很營養』。所以媽媽們也都可以放輕鬆一點，給小孩喝奶粉，不代表就是個壞媽媽、不願為小孩付出的媽媽。」

所以昆凌在育兒過程中，都會瓶餵、親餵交替使用，覺得很累的時候就讓老公周董幫忙泡奶、餵小孩，還稱讚老公是個很好的拍嗝工具：「男生的手比較大，所以小孩很快就可以把嗝給打出來。」也透露夫妻倆的分工是昆凌泡奶、周董拍嗝；若自己想回味親餵時與小孩培養的親密感時，就會回到親餵模式。

親餵、瓶餵轉換，全靠奶瓶奶嘴頭是否仿乳

不過，一路走來全程親餵、瓶餵的媽媽肯定知道這一定不容易。像有的寶寶從親餵轉瓶餵後，就會懶得花費那麼多力氣吸吮乳頭；又或是產生乳頭混淆。

有這樣煩惱的爸媽不少。為此，小禾馨民權小兒專科診所主治醫師黃師堯醫師表示：「若擔心寶寶乳頭混淆，可以從『奶瓶』下手。挑選仿母乳的奶瓶款式：像是矽膠的奶瓶奶嘴、奶嘴頭柔軟度與乳頭相似.....等等，都有助於寶寶在瓶餵、親餵間交替，讓媽媽更輕鬆，爸爸也有更多機會參與育兒。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：昆凌三胎瓶餵／親餵轉換超輕鬆，獨家秘訣是這個！加碼透露夫妻育兒的工作分配】