秋分24節氣│中醫建議應養肺潤燥宜吃梨 忌吃一類食物免傷肝

今年秋分是9月23日，晝夜時間相等，隨後漸漸日短夜長，秋風漸起，天氣乾燥，隨着秋雨，氣溫亦降低。註冊中醫師劉明旺建議家長及小朋友要多注意滋陰潤肺，除了有三款可常吃的食材之外，同時也提醒大家注意一個飲食法則，建議可以在家中自製2款湯水，全家一起飲用。



康河中醫診所註冊中醫師劉明旺提到《黃帝內經》四氣調神大論篇：「秋三月，此謂容平。天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。」所以在秋分五行屬金，人體主肺，五氣主燥，應養肺潤燥。

劉明旺醫師特別介紹3款食材給家長與小朋友，可以在秋天時吃:

梨

「梨是秋天當令又美味的生果，性味甘、微酸、涼，入肺胃經，功效生津、潤燥、清熱、化痰。最能滋陰潤肺。」

百合

「在一般街市超市已可買到百合，性味甘、微寒，入肺心經，功效養陰潤肺止咳，清心安神。常用於肺陰虛的燥熱咳嗽及勞嗽久咳等。」

山藥(淮山)

「日常家中亦常作食材用的山藥，性味甘、平， 入肺脾腎經，功效益氣養陰、補肺脾腎，固精止帶。具有滋補、助消化、止咳、祛痰之功。」

秋分飲食法則

在飲食上，劉明旺醫師建議大家在秋天應以養生為主，同時亦要記住「少辛多酸」。他解釋說:「少辛是要減少辛辣食物，防止肺氣太盛傷肝，肺屬金，肝屬木，金克木。同時要多酸，多食酸味的食物，以增強肝氣。」

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以下介紹2款湯水適宜小朋友及一家大小飲用：

雪梨淮山排骨湯

材料:雪梨2個、蓮藕半條、 淮山3錢、無花果2-3個、陳皮半個及排骨適量。

製法:凍水適量加以上材料，大火煲滾後，轉中火煲1.5小時，一家大小飲用。

潤肺百合木瓜雪耳糖水

材料:百合3錢、湘蓮5錢、木瓜1小個、雪耳5 錢、冰糖少許。

製法:凍水適量 中火煲一小時，一家大小飲用。

*以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。