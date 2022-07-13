結婚一周年洪永城梁諾妍曬恩愛 梁諾妍:感激我遇到30萬分之1嘅你

洪永城和太太梁諾妍結婚後誕下兒子，一家三口一直非常幸福，日前是二人結婚一周年，二人分別在Instagram 貼相慶祝並曬恩愛，洪永城就貼出梁諾妍的單人照，表示「多謝你呢位天使嚟到呢個家」，而梁諾妍則貼出二人結婚照，表示「感激我遇到30萬分之一嘅你」，非常甜蜜。



日前是洪永城和太太梁諾妍結婚一周年，二人分別在Instagram 貼相慶祝並曬恩愛，洪永城就貼出梁諾妍的單人照，表示「你是天使下凡嗎？你嘅好，唔單只係你性格好，而係你管理呢頭家，所有都處理恰到好處，令到我哋有一個好開心嘅家。多謝你呢位天使嚟到呢個家。」，並標註太太，表示結婚一周年快樂。「既然你管理得咁好，之後頭家都交俾你喇。」

洪永城就貼出梁諾妍的單人照，大讚太太是天使下凡。（洪永城ig）

而梁諾妍則貼出二人結婚照，打長文表示「紙婚💍我知道因為我嘅大頭蝦，你變咗個緊張大師，我都知道我嘅大情大性，你無時無刻都會提點我，同我分擔工作上生活上所有種種。由拍拖、到結婚、到家裏多咗兩位小公主Molly同洪寶寶，你對我哋嘅好，我全部都接收晒。」更甜蜜表示「聽說過人一生遇到真愛嘅機率係30萬分之一，感激我遇到30萬分之一嘅你，感激路上有你相伴一起同行到老💕」最後就指「嘩咁肉麻🤪一年講一次大家就硬着頭皮睇咗佢啦🤪雖然呢個紙婚我哋要分開過，當然會好掛住，唔緊要，我望住洪寶寶同望住你都係一樣啫！等你返嚟😘」