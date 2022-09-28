男孩子更應該玩Barbie？5個玩公仔的好處：訓練手眼協調只是基本

現在已經是性別平等的時代，大部分媽媽們都會讓孩子多體驗各種事物，而不要侷限在性別， 但周遭的人還是會有「這樣會不會讓孩子認知錯亂？」、「以前就這樣了沒出事就好吧？」的觀念，讓媽媽們很難去溝通，尤其是讓男孩子玩洋娃娃這件事，有些人甚至是厭惡的，但其實讓男孩子玩娃娃的優點多多！這次妞編輯幫大家整理了「讓男孩子玩洋娃娃」的5個好處，讓兒子玩娃娃真的沒關係呀～



進入重點前要先跟妞妞們說明「洋娃娃」是指有人類的外型、有表情，通常可以換裝、梳頭髮的人偶娃娃，就是因為有跟人相似的外表跟玩法所以才會有以下這些優點，如果換成動物布偶、小公仔就不一定會有一樣的效果囉！

男孩子玩洋娃娃的5個好處（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「讓男孩玩洋娃娃」的5個好處

1. 訓練精細動作

在托兒中心、幼稚園的學習區裡一定會有洋娃娃哦！因為可以幫洋娃娃穿衣服、拉拉鍊、綁鞋帶、綁頭髮等等，玩法非常貼合生活又可以訓練手眼協調，還有個重點是很簡單就可以獲得成就感！這類玩具在傳統「男生玩具」裡幾乎沒有，是很棒的益智玩具～

2. 探索不同的興趣

孩子玩娃娃時常常會把娃娃想成第二個自己，也就是自己的替身，娃娃可以代替孩子成為任何樣子、做任何事情，還不用任何門檻，只需要「幻想」就可以了！例如當太空人、當老師、開車、玩滑板、煮飯等等，在玩這些遊戲的同時孩子也藉由娃娃去探索不同的事情，用比較簡單的方式去認識不同的活動、職業，非常有趣又方便呢～我們也可以從孩子跟娃娃的互動、玩的遊戲去觀察孩子的興趣所在，進一步安排實體的活動讓孩子深入參與～

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3. 培養同理心與社交技能

因為家中有爸媽、長輩，孩子可以很習慣跟長輩相處，但同輩就不一定了，如何交朋友是要學習的～而對孩子來說，娃娃就是另外一個人，而且是自己的好朋友！當我們請孩子喝水時也幫娃娃倒杯水、吃飯時問娃娃會不會餓、出門時跟娃娃道別，溫柔且禮貌的對待娃娃，這些經驗都會內化成孩子的習慣，之後孩子跟同輩相處時能夠得心應手！尤其是獨生子更需要練習機會呢～

4. 練習照顧小孩

傳統社會女生的職責就是煮飯、打掃、帶小孩，所以現在大家多少都有「照顧小孩是女生的職責」的觀念，男生不需要也不會照顧小孩，而這件事就從讓兒子玩娃娃開始改變吧～幫娃娃穿衣服、餵娃娃吃飯、假裝牽娃娃去散步等等都是在練習怎麼照顧年紀較小的孩子，甚至我們可以教孩子沖奶、換尿布，讓孩子對照顧嬰幼兒有概念，而不要覺得不關自己的事哦！

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5. 盡情發揮想像力

玩娃娃、煮飯仔、角色扮演就是富含想像力的遊戲，這類遊戲是男女皆宜的～即使孩子不擅長實體創作（畫畫、做黏土、玩沙等等）也可以盡情幻想，搞不好還會習得編劇、演戲的能力呢～不管從事什麼樣的工作，想像力都是非常重要的，創意更是養成獨立思考的基礎能力，真的不可以小看啊！

以上就是5個讓男孩子玩洋娃娃的好處，想像、創意、同理心、責任感等等的能力不論男女都很需要，真的希望孩子們的興趣與發展不要侷限在性別呀～

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】