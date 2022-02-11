玩具收納｜除控制數量還可怎執拾？即學6大技巧　別用無蓋白膠箱

我家客廳的電視櫃下方留有一處開放空間，原本甚麼都沒放，有了孩子之後，那裏自動變成玩具的家。 一開始我還堅持視覺的寧靜，嘗試用白色無蓋收納盒去隱藏玩具撩亂的五顏六色，但我發現一旦玩具被遮蔽之後，幼小的孩子也失去了拿玩具的動力，或者要一盒一盒拉出來翻，對他而言多少造成困擾。



以下6個收納玩具的方法，可令父母與孩子都開心：（按圖了解）

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實用方便與美感堅持哪一個重要？對孩子而言，有用比較重要，身為媽媽，我也不希望玩具擺得宛如收藏品，但小孩碰也不碰，因此，我從善如流換成半透明收納盒，視玩具的種類與大小數量來衡量一個盒子要放一種或兩種玩具（如果一個盒子放兩種玩具，選擇很容易分類的組合，避免越收越混亂），以這個空間為標準，超過這個份量的玩具就放到3樓遊戲室或收到櫃子裏。

換盒之後，小孩拿玩具的意願大大提高，其他來家裏玩的孩子也很容易從盒子透視內容，選擇自己有興趣的玩具，孩子現在4歲半，裏面的玩具也依據他的年齡換過好幾次。

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從整理遊戲室與客廳玩具區的經驗，我認為玩具收納可以留意以下幾點：

1. 先確認玩具，再進行收納

確認目前的玩具是否適用孩子的年齡，如果已經不適合了，或者孩子根本就不愛玩（評估玩具觀察期），應該先移走，不適齡的玩具對孩子幫助不大，而且造成收納的負擔，與孩子遊玩時找玩具的不便（當一堆嬰兒時期的玩具混在一起）。日後維持也要留意這個適齡的原則。

2. 透明收納盒是好幫手

如果小型或中小型玩具很多，可以使用透明收納盒，一來孩子容易辨識玩具，便於選擇，二來分類容易，且用收納盒統一管理，形狀齊一，整理上也比較方便。

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3. 收納適當的數量

一般整理收納的原則是「空間決定量」，但孩子的玩具都是大人買的，有時候是親友買來餽贈，有時候是其他小孩不玩送來的，玩具增生的程度連父母都無法掌握，過多的玩具通通放在遊戲區，使用起來相當不便（玩具互相爭地，也很容易踩到），又不想斷捨離怎麼辦？

由於玩具會一直更新，若現在的玩具還不到更新的階段又數量多到難以陳列，可以先收1/3到一半的數量（看遊戲區與儲藏空間狀況），每一個月更新玩具，如此可以讓遊戲區的空間呼吸，也能讓孩子對自己擁有的玩具保有新鮮感。

4. 考量孩子的身高

根據孩子的身高決定玩具擺放的位置，對幼兒來說，玩具所在的位置越低越好，方便他們拿取，也能減少砸傷或倒塌的風險。如果玩具放在收納櫃上，也要注意櫃子是否會因為推拉而有倒下的危險。（畢竟現在孩子個個都是神獸啊）

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5. 自己玩自己收

讓孩子一起收玩具，增加玩具位置的記憶，也能練習分門別類的能力。（重點是減輕媽媽的壓力) ）

6. 尋找可利用空間，爭取更多玩具收納空間

例如我家利用電視櫃下的閒置空間，加上收納盒幫忙分隔，就輕鬆塞進了10種以上的玩具，在我進行斷捨離之後，電視櫃其他的櫃子也空出了位置，可以收容更多的玩具。或者，也可以活用其他傢俱收納的可能性。 （當然，根本的解決之道還是玩具總量管制啦）

以上主要針對中小型玩具的收納建議，日後有機會再分享其他玩具或小孩用品的收納。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：sandy yang，原文：玩具收納分享】