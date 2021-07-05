家居收納｜孩子總不懂妥善收拾玩具？3大「收納神器」好睇唔好用

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-07-05 12:00

整個五六月，大家因疫情的關係，待在家的時間比以往還要來得更久，環顧家中四周，是否讓你起了想要「好好收納」的衝動，卻又發現無從下手呢？

按圖即學玩具收納大法！

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「只要看到需要整理的地方，我就會很開心！」當聊起收納時，整理師廖心筠的語氣難掩興奮，她表示自己非常享受從收納中，獲得的療癒感與成就感。千萬不要小看會收納、懂分類的人，因為這件事情其實很講究天份。而曾經擔任推銷員的工作經驗，也為心筠的收納人生拉開序幕。

孩子學不會收納？原來是父母有盲點

在心筠家裏，不只有她會收納，她的兩個女兒也是小小整理師，心筠表示，自己剛開始帶領孩子收納時，發現有些盲點可能也是其他家庭容易出現的，特別是在「玩具收納」方面。

很多父母會認為，我都已經幫你收拾過一遍了，為甚麼孩子沒過多久就用亂，且也收不回原本的樣子呢？心筠說：「家長會用自己的邏輯去幫孩子的玩具分類，這就是盲點。」舉例來說：家長的眼中，也許會以「相同品項」去幫玩具做分類，但孩子的世界，他們多以顏色、大小、形狀、長短⋯⋯等分類。因此，在第一次做收納時，可以邀請孩子並詢問他們，哪些玩具該放在同一個箱子，如此一來，便能夠省去不少之後因邏輯不同而造成的衝突。

收納從小開始教．玩具也要斷捨離

斷捨離不只有家長自己必須做到，孩子的玩具也是斷捨離名單上的常客，但要記住玩具絕對不是家長幫孩子丟，而是孩子自己選。光想到孩子要把心愛的玩具汰換，家長想必都認為比登天還難。心筠分享自己家裏的做法，成功率為百分之百！

她會先將玩具擺放在孩子每天都會玩耍的空間，發現孩子一星期內都沒有碰到後，便會將這些玩具收集起來，放在一張大毯子上，並和孩子說「媽媽觀察過你遊玩的次數並不多，現在只能救3個玩具，其他要送給別人你想要救援哪些呢？」而當孩子開始選擇時，父母一定要記得，就算孩子將較貴的玩具捨棄，選取較平價的，也不能出手干預，久了你會發現當孩子在斷捨離的同時，你也同時在訓練自己的意志。

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大孩子收玩具．三個箱子即可成功

因為疫情的關係，心筠的兩個女兒在家上課外，放電就是把玩具玩過一遍，家中每個角落都會有玩具散落，一到收拾時間，難免出現各種推拖拉。心筠此時便會不疾不徐拿出3個箱子／袋子，幫女兒把絕大多數的玩具都收走，只剩3樣玩具讓她們收。

因為不收玩具破壞了母女之間的約定，因此她選擇拿回玩具的控制權，而且要注意，這3袋玩具要選用透明外觀，並放在搶眼的地方，讓孩子看得到玩不到，藉此好好反省，等下次有收好玩具，便可以贖回1包。用這樣的方式教育孩子，不僅可以不動怒，也可以達到很好的警惕效果。

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排雷收納物品．買對產品才省心

俗話說的好：工欲善其事，必先利其器。想要家裏乾淨整潔，一定少不了好用的收納物品，市面上標榜「收納神器」的物品百百種，廣告文宣看得人眼花撩亂，但通常實際用起來效果卻不盡理想。心筠自己使用過非常多收納產品，其中有幾項是她自己認為不好用，且在客戶家也常見的「收納雷品」。

1. 塑膠收納架

原本以為可以將物品整齊堆放，實際卻是承重力不夠搖搖欲墜

2. 上掀式收納盒

有許多美觀的款式，但開口上掀就是該產品的致命傷，除了使用上不方便外，裏面的物品也不好拿取，心筠建議若家裏真的不小心購買到，將蓋子拿起，將它當成一般收納盒是挽救的好方法。

3. 旋轉式書櫃

單看實品一定很多媽媽認為超美，但使用時會發現若書本放太多上去，會不好旋轉，且孩子的繪本大小不一，也會造成卡住等窘境。

收納好物必買推薦

若家中有小孩的衣服需要收納，心筠強烈推薦媽媽要購買大創1號鞋盒，它的尺寸對小孩的衣服來說非常剛好；另一個大創商品叫自由自在收納盒，之前她用它收納尿布、奶瓶等也非常實用。若是一般家庭的話，心筠則建議，可以使用書報籃收納孩子的作品、玩具，甚至也可以拿去廚房收納廚具，達到很理想的收納效果。

因疫情的關係，大家在家肯定悶壞了，但也因為這特別的時期，讓自己有時間好好與孩子相處，面對自己的家，平日裏忙碌的生活下，是否讓親子關係有點疏離？也是否無意間囤積了不少物品在家裏？如同心筠的讀者給她的回饋中說道「整理有形的東西，梳理了無形的心」收納真的可以改變心境，一起共創幸福家園。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：防疫在家瘋收納！這些收納雷品，你踩了幾個？又有哪些收納好物你還沒購入？】