【救救小女孩Livia】2歲女兒患罕見白血病　港媽急求骨髓續母女緣

全球受到COVID-19新冠肺炎病毒威脅之際，2歲得意混血B Livia因白血病而危在旦夕，卻因英國醫院的防疫政策，令港媽Olive無法親身陪伴女兒。更危急的是，醫生告知必須在6月前找到合適的骨髓進行移植手術，病情才有機會好轉。香港紅十字會的骨髓捐贈者資料庫與世界各地聯網，只要登記便有機會救到Livia，讓她繼續快樂成長，和媽媽繼續母女情緣。

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港媽Olive和德裔丈夫育有獨生混血B Livia，一家三口居於英國。Livia剛滿2歲不久，原本正如海綿一樣學習身邊的事物、模仿父母做各樣的事情，可惜她現在只能在病床上受血癌——罕見的「急性骨髓性白血病第七型」所折磨。天真懵懂的她還在醫院跟媽媽視像通訊時，問說：「Mom, are you crying?」頓時令媽媽情緒崩潰，大哭起來。而現時，她正急需合適的骨髓作移植手術，希望香港及各地的好心人幫忙救命。

Livia媽媽在Facebook為拯救女兒成立專頁，並形容25個月大的女兒性格活潑好動，是所有人的「開心果」，臉上總掛著天真燦爛的笑容，最喜歡游泳和跳舞。她整天蹦蹦跳跳，帶給父母無限歡樂。惟在今年2月初開始持續發燒，多次看醫生卻只能獲發特效藥，服藥後情況亦未見好轉。有時，Livia更哭著說：「腳仔痛！」後來，經過多番測試，證實患上血癌，媽媽才知道女兒所承受的並非普通肌肉痛，而是錐心刺骨的關節和骨痛，甚至令小小的Livia痛得尖叫大哭。

Livia在3月尾已開始接受化療，雖然令她的骨痛稍為舒緩，但頭髮開始脫落，心情低落，連最深愛的玩具和歌曲Baby Shark也提不起勁。

記者與Livia的在港姨媽Selina詳談後，得知Livia目前已不能走路和進食，近日也經常嘔吐，常常扎胃喉也吐出來，結果又要重新插入喉嚨，小小身軀承受莫大的痛苦。

現時英國醫院的防疫政策，目前只容許爸爸一人留院照顧女兒，Olive即使身在英國也不能探視，遠在香港的外婆及其他至親也只能用視像通話「探望」。而外婆在每次通話後，也哭成淚人。

Olive在專頁剖白心情，看到女兒軟弱無力，身上插滿喉管，只能怪責自己沒有及早發現女兒患病。每天也只能強顏歡笑地安慰和鼓勵Livia，但一次小女孩忽然問媽媽：「Mom, are you crying?」她的情緒立即缺堤般崩潰，頓時痛苦流淚。

原來他們一家以為捱過了化療，病情就會好轉。誰知上周五，醫生告訴他們化療已不足維持Livia的生命，只能有6月前為她進行骨髓移植手術，才能為小小的Livia帶來轉機。

由於Livia是獨生女，2個月內找到合適的骨髓似乎是希望渺茫，但Livia和媽媽也不想放棄一絲的希望，祈求各位有心人幫忙，讓Livia繼續有機會感受、經歷世間上一切美好事物，探求未知的未來。

香港紅十字會的骨髓捐贈者資料庫與世界連接，有心人只要到捐血中心填妥骨髓捐贈者資料庫同意書，就能幫助Livia盡快找到合適的骨髓。

Saving little Livia 救救小女孩Livia