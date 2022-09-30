姜濤幼稚園40周年姜媽分享兒時點滴 屬區內熱門學校升小派位理想

姜濤在學期間成績欠佳，一度因此被踢出校，但是成績不能定義人的好壞，姜濤憑努力踏上全民造星的舞台，現在也在樂壇上佔一席位。姜濤的成功也有賴媽媽的支持，近日姜濤以往就讀的幼稚園推出40周年特刊，當中一頁刊登了姜濤兒時與媽媽的合照，更有媽媽撰寫的心聲，可以一探姜濤的幼時時光。



姜濤媽表示他們是上海人，姜濤小時候只懂說家鄉和普通話，所以入讀香港的幼稚園時不懂與人溝通，但他為了結識朋友便努力學習，不夠幾天已學懂幾句廣東話，更成為媽媽的「廣東話老師」，將所學傳授給媽媽。

姜濤媽亦感謝學校和教職員一直的幫助和關心，她指當時自己身體欠佳，時常因照顧生性好動、經常蹦蹦跳跳的姜濤而感到吃力。教職員知道她的難處，會適時主動伸出援手，關心並幫助他們。除了讓姜濤快樂學習成長，也讓姜濤媽感受到溫暖。

現在姜濤有如此成就，姜濤媽亦不忘本源，感謝母校往日的栽培：「姜濤雖然曾經受挫折，但仍然勇敢面對，也藉此擴闊視野，學習頓悟人生，今日，看見他的成長，為人孝順善良，謙虛有禮，發奮圖強，都感謝昔日母校的栽培。」她亦表示如果姜濤將來有孩子，會希望讓他們就讀父親的母校，好好享受三年美好的學習時光。

姜濤媽的照顧和支持成了兒子成長的養分。（IG@keung_show）

姜濤的母校是愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園，該校是灣仔區內具口碑的幼稚園，曾被香港專業教育出版社列為2017全港幼稚園排名第41位。

該校的宗旨是讓幼兒在優良的環境中樂於學習、善於溝通、勇於創新、敢於承擔、培養及發揮其個人獨特潛能，以奠定人生學習的基礎。學校參加了香港中文大學教育學院大學與學校夥伴協作中心的「正向教育」計劃，推動並建立家校正向態度及文化。近年亦把「繪本」引入課程，並設計多元化延展活動，增長孩子知識並發展智力，滿足其好奇心、激發創造力，也滿足孩子情感上的需要。

2021-2022畢業生升學統計。（愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園）

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