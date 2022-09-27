3歲女鍾愛驚悚人偶形影不離媽媽開設IG記錄點滴：我尊重她的喜好

許多小朋友都有最喜愛的玩偶，從小陪著自己長大，多數受歡迎的玩偶都是外形較可愛的。不過早前有位外國媽媽分享女兒最愛的玩偶，竟然是於萬聖節時購入的驚悚人偶，連大女看見時都嚇壞大哭！



外國有位媽媽Brittany Beard為女兒Briar開設社交平台帳號，記錄女兒與心愛人偶Chloe的生活點滴。媽媽表示他們一家於二女3歲時一起出遊，當時Briar逛萬聖節商店時迷上了造型驚悚的人偶，更堅持要帶它回家：「我是它的媽媽，它需要我！」

其後媽媽也送了這個人偶給女兒，購買時丈夫更要分散8歲大女兒的注意力，因為她被人偶的外形嚇壞了並不斷大哭。Briar為人偶取名為Chloe，到哪裡都帶著它，可謂是形影不離。媽媽表示她和丈夫會暗地裡稱人偶為「Creepy Chloe」：「我肯定令人毛骨悚然的Chloe會趁我睡著時偷走我的靈魂。」

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Briar經常為Chloe打扮，為它穿上各種華美的裙子，包括公主裙、人魚裙和彩虹裙等，更常常帶它四處出遊，他們曾一起到迪士尼、湖邊等不同地方遊玩，不論到哪裡都會成為他人的焦點，但也有不少小孩會敬而離之。

媽媽表示雖然她本身不是很喜歡這個人偶，但也會尊重女兒的選擇，而且她也欣賞女兒可以看見不同事物的優點：「雖然我不是很喜愛Creepy Chloe，但我也會尊重Briar對她的喜愛。」、「Briar認為Chloe的不完美之處很美，而我很愛她的這一點」。

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