英國王室｜喬治王子9歲已現氣焰？跟同學吵架 傳爆出傲慢一句話
撰文：聯合新聞網
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從一出生就成為全球注目焦點、目前成為英國王位第二順位繼承人的的喬治小王子，被爆仗着王室身分，出言威脅同學。
根據《每日郵報》報道，王室作家凱蒂尼科爾（Katie Nicholl）在她的新書《新王室》（The New Royals，暫譯）中透露，目前才9歲大的喬治王子，已清楚明白自己的王室身分地位，某日在學校和同學起爭執時，竟然仗着自己的王室地位，嗆同學「我爸會當國王，你最好給我小心點。」
尼科爾的新書還指出，小喬治在7歲之前，並不清楚自己是位王子，因為威廉王子和凱特王妃雖然教導3個小孩要有身為王室成員應有的責任感，並讓他們理解英國君主制的運作，但仍不希望孩子們太早受到王室責任制約，所以凱特王妃想效法愛德華王子夫婦教育子女的方式，讓孩子們低調遠離公眾視線、安安靜靜地成長。
喬治是在何時知道自己的身分貴為王子？據報道，去年另一位王室作家羅伯特．萊西（(Robert Lacey) 在新書《兄弟之戰》（Battle of Brothers）中透露，大約在喬治7歲生日時，威廉夫婦已明確地讓喬治知道，未來「他將成為國王」。若內容屬實，沒想到才過了2年，9歲的喬治就被爆仗着王室身分，出言威脅同學。
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