台星媽產後3病纏身 每日吃藥嘔吐 仍堅持治療只為多陪伴女兒

很多媽媽產後未必即時收復身材，不是沒有時間，就是身體還未復原。而台灣藝人小甜甜身材一直屬於豐滿型，產後也末修身。曾有網民直接留言問她「你怎麼胖成這樣啊？」，令她自揭苦況。她更謂產後患上多囊性卵巢、甲狀腺低下、雄性激素過高 ，真是呼吸也會胖。現時她希望透過新陳代謝科及婦產科雙管齊下的努力，能讓病情出現轉機及奇蹟，好好康復陪伴家人。



曾說不愛自己被拍的照片及螢幕上的樣子



38歲藝人張可昀（小甜甜）於2021年7月跟圈外老公誕下女兒，乳名「米苔目」，現時女兒約14個月大。她早前在社交帖文上說「本來就是拍照角度達人，運用角度表情不要帶身體，還是可以～」，但是被拍的照片都不喜歡。而且，一些不知道她生病的人看到她第一句話總是「你怎麼胖成這樣啊？要減肥啦！太胖了天啊！」，令她有苦自己知。

上月底，她在社交平台慨嘆飽受身體變化而感到難過。她說自從產後就經歷身體變化，她患有甲狀腺低下、雄性激素過剩和多囊性卵巢症狀。她形容縱使不吃不喝「真的呼吸也會胖」，其後更感到無奈、不安和失落，更言「為甚麼這麼辛苦懷孕生產之後還要變成這個樣子？」。

圖片來源：小甜甜 張可昀

受夠了大家的指責 還望大家停止「攻擊」



昨日（21日），她再次有感而發，她說「不要再告訴我胖成這樣肥成這樣還不減肥….真的有夠肥欸！之類的！」。因為她很清楚同時患上這三種病，連醫生也不敢保證會好起來王，反問網民「你們會比醫生更清楚嗎？」。

她解釋每天都要面對無奈和痛苦，曾稱「每天都像世界末日」、「每天都想吐」。不吃不喝也會胖，吃藥也會胖，但為了女兒而努力地回復健康，只盼能多陪伴小孩多一些時間。

我現在更是把日常當無常珍惜著每一天，尤其當媽媽了，你只希望能陪伴小孩久一點。

她更為產後媽媽的心酸故事護航 望善良的人再多一點



她說媽媽後更能感同身受，明白很多事都被別人當成笑話或有意攻擊著，但媽媽卻擁有太多背後辛苦心酸的事，而旁人是不瞭解的！她知道不能改變別人的流言，但同時希望善良的人再更多一點！

圖片來源：小甜甜 張可昀

獲圈中朋友支持

有關帖文引起熱議，很多網民都留言說加油，表示明白她的感受。而很多圈中藝人也有留言支持小甜甜，如胡小禎「不要理他們！等到他們自己生病了就知道」、高慧君「把自己弄健康，變快樂是真， 不要活在別人嘴裡。」、鍾欣凌「甜，妳的好，愛妳的人妳愛的人都知道，其他的聲音無需在意」、小嫻「亞洲人只能有一種身材嗎？要不要去歐美看一看，健康就好管那麼多，甜甜不要理酸民」。



小甜甜也很感謝大家的鼓勵，亦稱明白這條路不只是自己一個走，有很多同行者陪伴的。她還望身體會逐漸改善，同時希望大家明白有時候媽媽不是不努力，而是無能為力，道出媽媽的偉大。

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