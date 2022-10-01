新電話買了半年　「一原因」想換iPhone 14　高中生被爸爸大教訓

蘋果日前推出iPhone14系列新機，引起一波搶購熱潮，不少果粉在開賣前徹夜排隊只為換上最新款手機。



就有網友分享，家中的高中三年級姪子半年前才剛換手機，最近又跟爸爸提出買新款iPhone 14的要求，不但遭到拒絕，還被教訓一番，而爸爸的教育方式也受到網友稱讚。

年輕人盲目追求新款電話，爸爸感不滿也應該吧！（按圖了解）

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有網友在Facebook群組「爆怨2公社」發文表示，就讀高中三年級的姪子今年三月才拿到新手機，沒想到iPhone 14才開賣兩天，姪子就向爸爸提出想換iPhone 14，並說自己也想用好一點的手機，「不然玩一些遊戲都會卡」。

姪子的爸爸聽完以後馬上拒絕他的要求，直言等到姪子將來退伍，可以工作賺錢養活自己，不再跟爸媽要錢的時候，即便買一支台幣10萬元的手機也沒有問題，「但在那之前，別跟我要甚麼牌子，那種2至3萬，甚至超過4萬的手機，你當你爸媽跟叔叔的錢都很好賺，都從天上掉下來的嗎？」

姪子被拒絕後跑去問該網友的意見，該名網友則認為，手機只要能用來玩遊戲和看影片就好，「很多旗艦機的功能實際上我們一般人根本用不到…如果是我，寧願花那些錢多買一些食材來做點好吃的…沒看我的Zenfone 6都用超過3年了」，姪子最後似乎也接受了無法換新機的事實，不過這位網友也好奇詢問，真的非要買最新的iPhone 給高中以下的學生嗎？

對此，網友們紛紛留言支持姪子爸爸的做法：

．「父母說得對，我也是靠自己買貴重的東西」

．「爸爸說得很對，這就是在金錢使用是需要還是必須」

．「你哥說的對，要好一點的東西請自己賺錢買！」

．「爸爸說的沒錯，要甚麼，自己賺，錢不是開口就有…」

．「自己打工賺錢買，就知道那筆錢得來不易」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：新手機才剛買半年，國三兒想換iPhone14！爸一席話震撼教育讓千人讚爆】