恐怖母親｜揭發女兒作弊　媽媽不理老公勸阻　怒將家犬送給鄰居

寵物是有生命的，已成為家庭中重要的成員，不該被當成物品對待。一名媽媽和女兒約法三章考差了就要把狗送走，事後發現女兒作弊大發雷霆，直接把狗送給鄰居，引起網友撻伐。



一名母親在reddit上表示，女兒是個聰明的孩子，從來不做功課，上課也不專心，單純靠着智力逐年升級上去，但也許是真的夠聰明，除了歷史以外其他科目也都能表現得不錯。

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數個月前迎來一次報告，媽媽警告她這次必須加把勁，上次歷史科目只得了37分，媽媽說如果這次沒55分以上就要把她的愛犬送給隔壁家的男孩。女兒信心爆棚吹噓這次一定可以80分以上，最後結果為78分，媽媽甚至還帶她出去吃大餐慶祝。

有一天媽媽在整理女兒的房間，偶然發現一個裝滿往年作業的盒子，她拿起來看發現有一張似曾相似，拿着去質問女兒，女兒一開始還撒謊，最終她承認這是她的一位好友多年前寫過的一模一樣的報告，被她拿來混充。

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媽媽感到相當憤怒對着女兒咆哮，最後直接帶着狗狗到隔壁家送人，女兒不斷哭喊，丈夫也幫腔稱她是個「混蛋」，但媽媽非常堅定，認為要讓女兒知道「任何行為都必須付出代價」，然而她分享此事也問網友：「我真的是個混蛋嗎？」。

這名母親的分享在reddit上引起廣大討論，大部分網友反對她的作法：

·「毛孩是家人，不該當做懲罰的道具」

·「要處罰可以用不同方式，你這樣也讓狗狗受罪，牠是無辜的」

·「任何行為要付出代價沒錯，但把狗送走不是代價之一」

·「教養不該這樣折磨和破壞親子關係」



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