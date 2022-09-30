皇室專家揭凱特輕鬆處理婆媳關係 緩解老公與父親和繼母關係

婆媳關係從來都是一大難題，很多人也就此問題而煩惱。不過，據英國皇室專家Angela Levin表示，凱特王妃輕鬆處理與「奶奶」卡米拉的關係，二人也有共同興趣倍添友好關係，從中亦能舒緩丈夫威廉與國王查里斯的關係。



凱特輕鬆處理婆媳關係



根據《每日郵報》報導，英國皇室專家Angela Levin的新書內容，凱特「老爺奶奶」查里斯與卡米拉熱愛藝術，剛巧凱特同樣對藝術有著一定興趣，他們更會相約到劇院欣賞或到展覽場所欣賞藝術作品。剛好，威廉王子卻對藝術未有特別熱衷，凱特就成為大家之間的「和平締造者」，拉近一家人的關係。

英國皇室專家Angela Levin特別強調凱特王妃與卡米拉共同認為，支持丈夫是首要任務，不會因小事有所抱怨，這點更是締造和平關係的重要因素。

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皇室成員關係密切

凱特王妃及其子女與其他皇室成員的相處之間，也看到他們關係也是不錯的。2022年6月5日，在登基紀念巡遊上，路易王子、夏洛特公主及英女王曾孫長女（Savannah Phillips）在席上分享糖果。

而喬治小王子更愛與 Savannah Phillips 有一段搞笑經歷。某次閱兵盛典當中，她竟然作弄喬治小王子，並以手掩著喬治小王子的口部，不過從他們的面部表情看來，玩得十分開心。其後，他更熱情地跑到她那邊，不過被推了一把，於是就從小斜坡上滾下來了。

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