親子好去處│沙田全新6萬呎Play Park 必玩Kiztopia大型室內遊樂場

又一適合親子的全新大型休閒體驗專區開幕，位於沙田新城市廣場，佔地兩層共60,000平方呎的「Play Park」由即日(30日)起試業，集海外及本地體驗式品牌活動，如新加坡最大型親子遊樂中心「Kiztopia」首間海外旗艦店、兒童全面體驗平台「Yum Me Play」的首家實體店、全港首個兒童自助創作的輕黏土藝術角落陶泥創藝坊「Artco Sumo」等等，是適合大人及小朋友同樂的好去處。

攝影:鄭子峰



新加坡過江龍「Kiztopia」兒童室內遊樂場

新城市廣場6萬呎的「Play Park」位於商場一期的UB及LB兩大樓層，「玩樂體驗」商戶的代表有新加坡過江龍「Kiztopia」的全球首間海外旗艦店，佔地12,000平方呎的終極放電場所，包括15個遊樂區包括兩層樓高滑梯、大型波波池、創意角色扮演房間、多個具挑戰性的障礙遊戲、彈床等等，電兔們可盡情享受有趣又有益的遊戲體驗。

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互動主題式體驗「Yum Me Play」

全港首間「Yum Me Play」的實體店，品牌為亞洲首家結合互動主題式體驗及靈感探索的一站式遊樂空間，店內除了設有感官圖書館、靈感創意專區等，更備有主題式體驗館及工作坊，及獨家引入VirCube 沉浸式VR系統，以VR虛擬實境和MR混合實境應用，透過互動的3D立體情景，為小朋友提供數百個XR探究式體驗。

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親親爬寵小動物

「科學實驗」商戶有全港第一家專為2-10歲兒童並以科學加品德為定位的「小小科學超人Little Scientists」由故事探索開始，讓小腦袋可輕鬆掌握抽象與複雜的科學概念，更可親親平時少見的爬寵小動物，與牠們近距離打招呼，包括有粟米蛇、歐洲陸龜、豹紋守宮、樹蛙等等。

流體小熊工作坊The White Box

適合大人和小朋友的藝術創作空間「The White Box Creative Space by Little Prince Art」提供一系列各式各樣的藝術活動。

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韓國跆拳道大師主理「YD Taekwondo」

喜歡郁動的你可考慮「運動探索」商戶，有由韓國跆拳道大師主理的「YD Taekwondo」集合德育、體育的專業跆拳道訓練，內容榮獲多個國際跆拳道協會認可。

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「音樂與藝術」

「音樂與藝術」商戶包括一站式音樂共享空間「柏斯音樂」首次於店內設置舞台打卡位，除了歡迎大人及小朋友表演及打卡，也會邀請不同音樂家及藝人現場獻藝，店內亦會舉辦定期的音樂講座、音樂分享會，全力打造沙田區音樂愛好者的聚腳點。主打兒童陶泥創作的藝術工作坊「Artco Sumo」呈獻全港首個孩子可以自助創作的藝術角落Creative Clay Art Bar，孩子可以即場發揮小創意，創作別具特色的藝術作品；首個於香港引入簇絨藝術的工作坊的「0.9144M」與各位文青投入簇絨柔軟的手感創作，一嘗地氈槍工作坊。全球最大網絡密室逃脫品牌 「LOST」，集年青人喜愛的娛樂刺激好玩元素於一身，除了全新4大不同主題密室外，更獨家增設第5間名為「The Invisible Room」的隱藏密室，是全港首個看不見、觸不到、結合實境與虛擬世界的隱藏密室，挑戰你的創意解難、發揮無限想像。

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除了以上品牌於9月30日率先登場之外，還有更多商戶將陸續於年底前全面開幕，包括：以嶄新太空主題「歡樂戰隊」為設計概念的遊樂天堂的元祖級主題遊樂場「歡樂天地」、啟發兒童創意的「The Monster Lab」，為小朋友帶來由外籍老師主持的科學實驗體驗之旅、主打繪畫及皮革工藝製作的「Art Art Hand 小手美作」，培養小朋友的「美」與「術」，以及由藝人蘇麗珊主理的「Shh Massage」將設新界區首間分店，為追求生活質素的潮人建構舒適的休憩區，享受高質按摩和美容服務，密切留意。

「Play Park」

地址：沙田新城市廣場一期UB及LB