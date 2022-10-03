洗碗技巧｜杯子應先洗、選對清潔劑　5招避免餐具越洗越油膩

把這幾個技巧學起來，洗碗再也不怕搞得油膩膩！



妞妞們平常有在做家事嗎？很多人最討厭的就是洗碗這個環節，看着堆滿水槽的碗盤，總讓人覺得頭疼，每次洗個碗搞得滿手油膩膩，洗完後手還很乾澀，到底該怎麼有效洗碗？這次特別要來分享5個洗碗秘訣，趕快學起來！

洗碗有其法，自然洗得更快更乾淨：（按圖了解）

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秘訣1：先依油膩程度分類碗盤

每次用餐完後，妞妞們都怎麼收拾碗盤呢？相信很多人都會順手將所有的碗盤、杯子疊在一起放到水槽內，但這樣的做法，會讓原本可能只喝過茶水的杯子也變得油膩難洗。建議可以先將杯盤進行分類，例如只喝茶水的杯子、裝水果的盤子，這類比較不油膩的杯盤，暫時先放在一區，而用餐後較油膩的碗盤放另一區，避免交疊在一起。

秘訣2：安排不油到油的清洗順序

做好第一步分類好碗盤後，接下來就是清洗的順序囉！建議先從不油的碗盤、杯子先清洗，避免沾到更多油污難清洗。在清洗油膩的碗盤時，可以準備一支專門刷油污的鍋刷，先以熱水沖刷過，再使用百潔布或棕刷進行清潔，幫助快速將油污清潔乾淨，才不會越洗越油。

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秘訣3：選對清潔劑事半功倍

妞妞們有沒有這種經驗，每次洗完碗手就變得乾澀又發癢，其實這多是跟清潔劑的化學成分有關！挑選清潔劑時要特別謹慎，畢竟是要裝吃進去肚子的餐具，有些洗碗精味道讓人抗拒，甚至沖完後還會殘留味道在碗盤上，有些則是添加過多化學成分，可能會有肉眼看不到的有害成分殘留在碗盤上。

秘訣4：定期更換洗碗用具

洗碗的海綿或刷具記得要定期更換，否則碗盤容易越洗越油膩，甚至還容易細菌滋生。還有一點很重要，每次洗完碗也別忘了順手清洗海綿並用熱水沖洗，且記得一定要懸空晾乾，不要直接放在潮濕的水槽。

秘訣5：晾乾烘乾碗盤

將碗盤清潔乾淨後，一定要將碗盤晾乾或送入烘乾機中，如果直接將潮濕的碗盤收入櫥櫃中，會導致細菌滋生，妞妞們務必確認碗盤完全乾燥再進行收納。尤其是木製碗盤或砧板，免得洗好乾淨卻又滋生細菌。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】