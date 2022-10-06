親子活動｜港媽用泥膠遊戲代替傳統認字法　特殊觸感刺激仔仔記憶

不少孩子都怕寫中文字，難以記住複雜的筆劃，傳統的認字方法也未必能幫助小朋友認字。護士媽媽Vivian用泥膠作為工具，將乏味的文字變作立體的泥膠遊戲，用特殊的觸感刺激小朋友的記憶，家長可作參考！

資料來源：護士Vi媽三小火 Facebook專頁



用泥膠製作立體文字

比起平面的認字咭，我發覺利用泥膠將文字變成立體，孩子認字會快好多，只要找到對的方法去學習，學習可以很有趣，認字可以好好玩。孩子可以透過觸感認字，利用特殊觸感，透過觸覺記憶刺激腦部吸收，有助幼兒或SEN小朋友學習認字，學得更快更好玩。自從試過用泥膠整凸出來的文字，三小火成日認字都想玩泥膠。

觸摸立體字增加學習意慾

仔仔學寫「晴天」，感到挫敗不禁哭泣，他寫完「日」字，覺得寫得不好所以自己擦掉文字，再寫再擦，然後很失落。他認到「晴天」，但由認到再到寫到，還有少少距離。「晴」字有分兩邊，「青」字有分上下部分，牽涉空間感。仔仔係動覺學習者（Kinesthetic learner）要透體肢體動作來學習，於是我嘗試用泥膠拼「晴天」，摸著晴字能令他的心情好點。

每個小朋友學習速度和吸收能力都不同，有些小朋友在學習方面需要較多的時間和耐性，但不要緊，找到對的方法，發掘孩子獨特的學習方式，事半功倍。

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製作方法及步驟

材料：泥膠



步驟：（請家長和小朋友一同做，是很好的親子活動）



1. 將泥膠搓成長條

2. 砌出中文單字

3. 捉住小朋友的手仔，用食指去感受凸出來的泥膠



圖片及資料獲護士Vi媽三小火授權轉載