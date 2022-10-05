港媽呻小二兒抗拒中文即將默書仍未認得生字　附教導幼兒中文貼士

不少小朋友都抗拒做中文功課，害怕寫錯字被扣分，面對多筆劃的文字更是頭痛不已，不知從何入手。近日有港媽發文大呻兒子即將要默書，但還未記得上課教的中文字，更因此焦慮不已，家長只好發文求助。以下將附數個中文科科主任教導幼兒中文貼士。



小二兒子做中文功課時感焦慮

港媽於社交平台發文求助，她指兒子現時就讀小學二年級，其他科目都能跟上進度，唯獨是中文科成績強差人意，每次默書總因寫錯字被扣分，更常常因忘記如何寫而漏空。她指兒子現在做中文功課時都會非常焦慮：「佢平時做功課都會做到擦爛晒張紙，仲好想喊咁……好心痛佢」。

港媽呻：二年級已經咁大壓力！

即使媽媽陪伴兒子學習仍無助改善問題，她亦表示開學後已默了數次書，接下來又有中文默書，但兒子還未認得上課時教的中文生字。媽媽直指兒子很大壓力：「佢話好唔想默書，寫錯又扣分又要罰抄」、「先得二年級已經咁大壓力！」因此發文求助。

港媽心痛兒子只有二年級已要面對沉重的學業壓力。（photoAC）

小學生學習差異擴大

香港初等教育研究學會曾以網上問卷形式訪問262位小學教師及440位小學家長，並進行線上小組訪談。調查結果顯示8成教師及逾半數家長認為小學生學習差異擴大；逾7成及逾6成教師和家長都表示，部分小學生追不上課程進度。家長指教學時間大減，部分教材子女完全未學過。

3大教導幼兒中文貼士

大眾教室中文科科主任曾嘉姸老師分享了3個教導幼兒中文的貼士，家長可作參考。

1. 從日常生活學習

小朋友可以從生活中學中文，透過外出接觸日常事物，認識基本中文字，例如感受春、夏、秋、冬及不同節日，慢慢累積詞彙。

2. 每日複習課文

小朋友認識的生字少，而且很快忘記新學的生字，因為上堂學習詞語只屬短期記憶，必須配合課後複習才會記入腦，小朋友每週須讀七天課文。

3. 讓孩子逐字指讀

幼兒每天朗讀課文時，可由小朋友自行逐字指讀，直至遇上不會讀的字詞，家長才開口讀該字。避免小朋友「唸口簧」而不是真的會讀。

每週可讀七天課文，前四天由小朋友手指指著文字，一邊跟家長讀；第五天可以讓小朋友指讀課文，看看能讀到多少。剛開始不宜整篇課文太長，可由讀段落，或由讀句開始。

「學制中人」家長免費講座 分享追回學習進度方法

為了幫助K2、K3幼兒備戰升小面試及升小銜接；幫助初小、高小學生追回學習進度及備戰呈分試，大衆教室舉辦一系列「學制中人」家長講座，邀請校長、老師、編輯等等「學制中人」，與家長和小朋友一起克服學習路上的挑戰！【按此立即報名】

日期：2022年10月22日（六）

地點：九龍塘達之路72號創新中心地下展覽館一（九龍塘站C2出口）

講者：大衆教室中文科主任 Miss Janette Tsang

入場費：免費 (是次活動為家長講座，為減低兒童染疫的機會，請勿攜同子女出席)

時間：10:00 – 12:00 幼兒中文 - 升小5大攻略（K2 – K3）

講座主題：

從升小面試、升小扣門到升小銜接

「口頭寫作」：幼兒自信說話及表達能力竅門

由「句」到「段」：升小必備寫作句式

迎接默書：認讀字詞快速記憶法

提早掌握小一閲理5大題型

時間：13:30 – 15:30 初小中作 - 寫作6大攻略（P1 – P3）

講座主題：

如何善用教科書字詞豐富文章

拆解初小常用形容詞

如何寫好記敍文開首

初小常用描寫手法

3類學生，6種寫作方法

初小如何「虛實結合」寫作文

16:00 – 18:00 高小中作 - 呈分試6大要訣（P4 – P6）

講座主題：

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