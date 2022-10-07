坐月｜辛苦擠出人奶　老爺卻輕率倒掉　台星分享產後4大身心困境

《同學來了》9月29日播出「千萬別惹『坐月子』的媽媽！踩到她們『這些地雷』就芭比Q了！」



新任媽媽分娩後，更多挑戰才接腫而來：（按圖了解）

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藝人楊皓如認為坐好月子，不僅能改善產婦體質，對新生兒也有很大的影響，她更提到產後飲食的重要性，因為她就是因不忌口，導致女兒才出生3天，身體就長滿膿包：「我第一胎坐月子很乖，第二胎就想說坐月子就這樣嘛，我就每天吃麻辣鍋，後來現世報就來了，但不是報應在我身上，而是我小孩。」楊皓如這行為被醫生嚴厲指責，「餵母奶還亂吃，妳小孩的毒，都是妳給她的！」楊皓如當時也馬上改善飲食狀況，小孩的病症才得以緩解。

楊皓如認為產後最難受的事就是擠奶：「我奶量不多，每次都擠到懷疑人生，所以媽媽擠奶的時候，心情真的會有點憂鬱。」但讓她沒想到的是，自己辛苦擠的奶，卻被家人倒掉：「有時候我不在家，老爺奶奶或老公覺得嬰兒哭就是要餵奶，然後就把雪櫃存的母奶熱給小孩吃，結果小孩不吃，他們就直接倒掉，因為新鮮的東西不能再冰回去」，因家中太常發生這樣的情況，氣得楊皓如把矛頭指向老爺：「我直接質問我老爺，因為我懷疑是他弄的，我想說奶奶不會不懂擠奶的辛苦！」

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翁馨儀則坦言自己曾受產後憂鬱症所苦：「人家都說坐月子不能哭，但那時候我老公（張少懷）要去參加金鐘跟金馬，我在月子中心看他走紅毯我就哭了，我覺得他不愛我了，因為工作比較重要，所以他都沒來陪我。」此話一出，讓在場女性很有感，並表示產後情緒起伏真的很大，時常會沒來由地想哭，翁馨儀還補充自己最嚴重的憂鬱情況：「剛坐完月子回家的時候，我只要看到有人來抱我的孩子，我就會覺得我的孩子要被搶走了，我就會跑出家門打電話跟朋友哭訴，說我不知道怎麼把孩子抱回來，也不敢去抱回來。」

此外，翁馨儀透露自己曾為請保母一事而苦惱：「我生老二的時候，老公正在南部拍戲，所以我在坐月子期間要顧老大，根本沒辦法坐月子，我就想說可以請保母，但因為社會新聞很多，長輩對於請保母這件事非常有偏見。」而翁馨儀想請保母還有一個原因：「請保母才有辦法告訴保母要怎麼帶小孩，因為你不可以糾正長輩，但你可以糾正保母。」不料長輩極力反對她請保母，這讓原本就有產後憂鬱的翁馨儀大崩潰：「我在家裏邊哭邊叫還捶牆壁，我老公看到以後嚇到，所以請保母這件事情，就變成他去跟家人協調。」

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