初生嬰兒｜寶寶甩頭髮、禿頭多屬正常 遇5大異常狀況應盡快求醫
撰文：親子王國
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每位寶寶的毛髮生長速度不一，有些寶寶出生時已有濃密的頭髮；也有寶寶的頭髮不多，更在出生後不久出現脫髮，甚至部分位置禿頭的現象。
台灣一位兒科醫生解釋，寶寶剛出世時，身上的毛髮仍是比較幼細的胎毛，胎毛會隨著寶寶成長而自然掉落，再生新的頭髮，是正常現象，爸媽不用太擔心和緊張。不過，當脫髮問題伴有5個情況時，爸媽就應要求醫！
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【寶寶禿頭】寶寶甩頭髮或地中海禿頭？兒科醫生：5種異常情況應求醫】