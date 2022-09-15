新手媽斥入媽媽谷乜都鬥一餐浪費時間　有人竟因一原因籲勿餵母乳

新手媽媽總擔心照顧寶寶時會遇到不懂處理的狀況，因此會加入媽媽群組學習更多育兒資訊。不過近日有位媽媽於社交平台專頁投稿，直斥入「媽媽谷」是浪費時間和增添壓力，呼籲其他新手媽媽勿隨便入群。



事主在「生仔要考牌系列」投稿分享入媽媽谷後的惱人經歷。她在朋友的介紹下加入媽媽谷，當時朋友指群組內有很多有經驗的媽媽，可以學到許多育兒知識，當時事主距離產期還有兩星期，心想：「入去睇下都好，參考下人哋點育兒」，於是便加入群組。

群組媽媽籲事主勿餵母乳

事主一加入後就有媽媽關心她會餵母乳還是奶粉，事主知道母乳營養比奶粉豐富，更有奶缺乏的抗體，因此便回應道：「有人奶緊係餵人奶，冇奶出咪唯有餵奶粉」。怎料有幾位媽媽得知後卻勸籲事主勿餵哺母乳：「佢哋建議我出院後完全唔好餵，喺醫院嗰幾日先餵，叫做hea下啲姑娘。」

媽媽籲事主勿餵哺母乳的原因是餵奶粉的話，嬰兒能很快就戒掉夜奶，一覺睡到天明。事主表示理解親餵有許多難處，但有母乳卻完全不餵好像說不過去，因此打算照樣堅持餵母乳：「餵唔到一個月都想堅持幾個星期，而且我有請陪月，叫做幫輕下。」

入錯媽媽谷分分鐘導致壓力爆燈！（photoAC）

有人稱BB五日大已戒夜奶 事主批「乜都鬥一餐」

後來經觀察後，事主發現原來這些媽媽是在鬥快戒夜奶，有人更自豪分享：「我個B五日就戒到啦，你哋戒到未呀？」她更指這些媽媽「乜都鬥一餐」，除了戒夜奶更會鬥快學爬、學行以及鬥快轉吃糊仔。事主感到非常無奈唯有退群組：「我都係選擇信醫生、姑娘同陪月」。

不少網民都籲事主加入其他較為正常的群組，亦有許多人認為群內的媽媽做法誇張，也分享自己的經歷：「第時學校D谷都係唔好入，尤其是幼稚園谷，煩到爆！乜都show一餐」、「仲有鬥快識用匙羹，鬥快識用（學習）筷子，我心諗，嘩咁寫落resume第時一定搵到份好工」、「樓主做得啱，每個bb都唔同，學野有快有慢」。

母乳餵哺的好處

衞生署家庭健康服務的兒童健康資訊提及了母乳餵哺的好處：

．母乳提供寶寶出生後最初六個月所需的一切營養

．母乳所含的蛋白質易於消化和吸收

．母乳含有許多抗體和免疫球蛋白，有助增強寶寶的免疫力，以及減低寶寶患上敏感症及受感染的機會

．餵哺母乳時，媽媽和寶寶的親密連繫，能促進寶寶腦部發展和增進母嬰感情

．餵哺母乳較奶瓶餵哺衞生、方便、經濟而且環保

世界衞生組織亦建議寶寶出生最初六個月全吃母乳，約到六個月大，便須逐漸添加固體食物，以滿足寶寶營養的需要，並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。

母乳餵哺好處多。（photoAC）

寶寶何時不需要晚上吃奶？

衞生署家庭健康服務亦有嬰兒戒夜奶的資訊。一部分的嬰兒由3 個月大起不再需要吃夜奶。大部分6 個月大的寶寶，身體的機能更趨成熟，有能力整夜睡覺，而不再需要吃夜奶。但是，吃夜奶的需要是因人而異的。如果寶寶夜半醒來，仍然需要吃相當分量的奶，那麽家長便無需刻意「戒夜奶」。寶寶何時能夠整夜睡覺，很大程度上也和他在日常有沒有建立好睡眠常規有關。

原文出處：生仔要考牌系列

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