孩子快篩3天仍陰性　媽媽保證「篤得很深」　醫生卻驗出相反結果

雖然當前疫情趨緩，但BA.5來勢洶洶讓許多專家仍不敢掉以輕心。



近日來自台灣的兒科醫生黎博彥就在Facebook分享，一位母親替出現症狀的小朋友快篩，一連3天早、晚都篩，結果卻都顯示陰性，這名母親還信誓旦旦表示「篩得很深」，豈料黎博彥親自出手後直接驗出2條線，他無奈表示，「希望確診患者不要便宜行事而影響到他人」。

不是指責這位媽媽馬虎，只是她也實在有點不小心：（按圖了解）

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兒科醫生黎博彥在Facebook專頁「黎博彥診所」發文感嘆，「不論是上學或是上班，很多時候都會要求自行快篩後才能參加活動⋯⋯但不知何時，快篩的陰陽根本變成無意義的舉動。」他表示，有位小朋友在班上接觸到確診者後出現症狀，但媽媽替小孩一連3天早、晚快篩均是陰性，媽媽還拍胸口保證絕對沒有便宜行事，「篩得很深、很實在」。結果經他一篩，不僅篩出陽性的2條線，他更自嘲臉上瞬間浮現3條線。

網友們也回應：

．「辛苦了，已經遇到很多都是戳不對位置，怎麼篩都篩不到，等到不對的位置篩到的時候病毒早就滿出來了」

．「各間診所日常…看每位醫師有沒勇氣證實而已了」



不過也有人表示能理解家長心情：

．「換成我孩子我也戳不下去」

．「我兒聽到快篩兩字就爆哭，只好趁這眼淚鼻涕狂噴時去採樣，不知道有沒有比較好一點」



關於快篩方法，同樣來自台灣的兒科醫生陳木榮過去曾發文提醒，在家快篩可以放一面鏡子檢視自己，頭部稍微往後仰，將棉棒插進鼻孔時，須呈現水平或微斜下狀態，跟口腔頂部平行內緩緩前進，或是用耳朵為假想方向前進，家用快篩只要進入2厘米左右。若是幫年紀小的孩子快篩，動作應盡量輕柔，角度拿捏正確即可。

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