學童早餐｜蛋糕、白麵包升醣指數高　常吃可致虛胖、易病長遠問題

香港人生活忙碌，有時早上起床為了節省時間，很多爸爸媽媽都會預備方包、包裝蛋糕給孩子。但有中醫提醒家長，蛋糕和白麵包升醣指數高，長期食用會導致「虛胖」，濕氣困脾，影響吸收並阻礙發育。



註冊中醫師馬琦傑日前在個人Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」發文，分享自己已跟四大長老表示不要再餵麵包、蛋糕給其女兒食，而他亦見過不少媽媽貪方便，早餐只給包裝蛋糕、白麵包給小朋友。

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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【兒童健康】兒童日日食蛋糕方包當早餐 中醫：容易升醣致虛胖脾虛影響吸收】