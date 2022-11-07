小朋友要用兒童牙膏？牙膏PH值偏酸就不好？ 專家拆解牙膏謬誤

牙膏產品在市面上琳琅滿目，市民應該如何選擇？小朋友是否要盡量使用兒童牙膏？家長購買牙膏時要避免選擇低氟含量 、PH值偏酸等的牙膏？香港大學牙醫學院牙科物質學副教授拆解牙膏謬誤。



小朋友可否用大人牙膏？

根據政府資料* 每天用含氟化物牙膏刷牙可減低蛀牙率達2成或以上，含氟化物牙膏對預防蛀牙有顯著功效。一般成人牙膏含氟化物比例為1,000至1,450ppm，而兒童牙膏則是500 至 1,000ppm。

香港大學牙醫學院牙科物質學副教授徐傑漢博士指出，氟化物可以修復受損琺琅質。不同國家對兒童、成人牙膏的氟含量都有既定標準。過量吸收氟化物會容易引起腸胃不適以及影響骨頭健康。

但他指出家長不用過於擔心，只要小朋友避免吞牙膏，就不會過量吸收氟化物，小朋友即使使用成人牙膏，只要份量適當, 其實問題都不大。「 有些牙膏比較甜和香, 一些小朋友就有機會不停吃，吸收氟化物過量就會不適，可能會引起氟斑牙、肚子痛、腸胃不適。」

政府資料：https://www.toothclub.gov.hk/chi/adu_01_02_06.html

牙膏pH值偏酸不建議？牙膏配方微酸屬正常

香港大學牙醫學院牙科物質學副教授徐傑漢博士表示，氟化物會與牙齒中琺琅質的礦物進行反應，可以生產比較抗蛀牙的新化合物。如想化學反應有效，氟化物含量就要高。但兒童牙膏氟化物含量會低一些，所以牙膏廠家通常會調低pH值。不同的研究顯示pH介乎4至6.5之間，能令氟化物可以在一個低濃度情況下導入琺琅質並做到礦化作用，達到有效防止蛀牙的作用，所以牙膏配方屬微酸也是正常。

另外他也補充牙膏安全不應該用pH值去定義。「國家牙膏標準GB/T8372訂明pH小於5.5的牙膏，要另外按國標GB/T40002去評價牙膏對牙齒硬組織的影響。」平時大家吃東西，例如咀嚼話梅，長久持續酸性和牙齒接觸有反應才造成牙齒受損，與牙膏酸性物質對於琺瑯質造成的礦化作用並不相同。不同檢測方法需牙膏溶於水的比例也不同，「1比3或者1比5的pH值，和1比100的pH值相比又會有不同，檢測牙膏pH值只是一個出廠參考」。

示意圖

牙膏磨研劑、RDA數值要留意：有機會令琺琅質受損更快

香港大學牙醫學院牙科物質學副教授徐傑漢指出，保護牙齒最主要是刷牙及其方法，選擇牙膏時，例如市面上有專門清除煙漬的牙膏，這些牙膏的磨研劑量粗糙度特別高，普通的消費者使用牙齒雖然去漬了，但可能由於磨研劑過多刷走牙齒表面，長期使用琺琅質會因而受損得更快。

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RDA（Relative Dentin Abrasiveness）即是磨損牙齒的數值，根據美國食品藥物管理局（FDA），RDA值少過200都合符規格。香港大學牙醫學院牙科物質學副教授徐傑漢表示 除煙漬的牙膏通常RDA數值會較高，普通消費者使用並不是很適合。「 牙膏令我最擔心反而是磨研劑，因為刷牙大家都知道有牙刷、牙膏、水，高硬度高粗度的磨研劑使到刷牙刷走琺瑯質的耗損會比香料、化學成份，造成的損害倍數是數十至過百倍以上，所以要看磨研劑。」

另外他表示香料有助帶走口氣，但如果香料本身有雜質或降解物就可能會對人體有害，但他指出家長們並不需要過分擔心，選購兒童牙膏時可選擇符合ISO 11609醫療器械標準, 或乎合國標GB/T8372的牙膏，在使用不同功能性牙膏時亦可徵詢醫生或醫學意見。市民對日前坊間所出現的牙膏安全性討論不用過於擔憂。

香港大學牙醫學院應用科學及社會醫學助理院長（創新）、牙科物質學副教授 徐傑漢

香港大學牙醫學院應用科學及社會醫學助理院長（創新）、牙科物質學副教授 徐傑漢