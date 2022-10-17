消委會｜13款兒童牙膏測試 5款牙膏獲5星推介 一款含氟只售$19

消委會測試報告顯示13款兒童牙膏中，有3款其酸鹼值未能符合內地標準要求。刷牙時過酸的牙膏加上牙刷的摩擦或會弱化牙齒表面，可導致磨損，故建議消費者應避免選用酸性牙膏。兒童牙膏可分為含氟及不含氟，以下整合2款總評分達4.5至5分的含氟牙膏，以及4款5分的不含氟牙膏，家長選購時不妨參考。



是次測試共有6款含氟及不含氟兒童牙膏的總評分達4.5分或以上，當中2款含氟兒童牙膏價錢分別為$19及$27；另外4款不含氟兒童牙膏價錢較貴，介乎$49至$84。

兒童含氟牙膏

1. Sunstar - G.U.M Toothpaste (Grape Flavor) 兒童含氟牙膏 (2–6歲) 葡萄味

售價：$27

容量：70克

適用年齡：2-6歲

評分：5星

2. PERIOE PINKFONG - Toothpaste (+3 years old)

售價：$19

容量：75克

適用年齡：3歲以上

評分：4星半

（上）Sunstar - G.U.M Toothpaste (Grape Flavor) 兒童含氟牙膏 (2–6歲) 葡萄味，（下）PERIOE PINKFONG - Toothpaste (+3 years old)

兒童不含氟牙膏

1. Optima - Aloe Dent Aloe Vera fluoride free toothpaste (strawberry flavour) 蘆薈兒童專用牙膏 (士多啤梨味)

售價：$52

容量：50毫升

適用年齡：小童

評分：5星

2. Weleda 唯美達 - Children's Tooth Gel 兒童潔齒啫喱

售價：$84

容量：50毫升

適用年齡：–

評分：5星

3. Biorepair 貝利達 - Kids Oral Care 兒童牙膏

售價：$49

容量：50毫升

適用年齡：0-6歲

評分：5星

4. Nuk - Baby Toothpaste with Starter Toothbrush

售價：$79

容量：50毫升

適用年齡：3-36個月

評分：5星

（上）Optima - Aloe Dent Aloe Vera fluoride free toothpaste (strawberry flavour) 蘆薈兒童專用牙膏 (士多啤梨味)；（下左至右）Weleda 唯美達 - Children's Tooth Gel 兒童潔齒啫喱、Biorepair 貝利達 - Kids Oral Care 兒童牙膏、Nuk - Baby Toothpaste with Starter Toothbrush

氟化物有助鞏固牙齒

氟化物對口腔保護的功效已獲得不同的國際專業組織認可，包括美國牙醫協會（American Dental Association）和世界衛生組織（World Health Organization）等機構。氟化物能鞏固牙齒，加強其抵抗酸性物質侵害的能力，以及抑制牙菌膜滋長。如在牙齒形成的階段（6個月至6歲）定期攝入氟化物，氟化物便能添加到琺瑯質層，令牙齒在生長的過程中得到更佳的保護，並形成更堅固、更能抵禦蛀牙的牙齒。

另外，在蛀牙初期，適量氟化物能加速唾液補充流失的礦物質。研究亦指出，適量氟化物有助修復早期受酸性物質破壞的蛀牙。

兒童應否使用含氟的牙膏？

香港牙醫學會代表陳慧玲醫生表示，根據最新國際指南，建議兒童在長出第一顆牙齒後開始刷牙，家長可每天在兒童早上起床及晚上睡前替他們刷牙。兒童可以使用普通含氟的成人牙膏（一般含1350至1500ppm的氟化物），但用量需要作出調整，一般情況下，3歲以下兒童家長可以輕輕在其牙刷上塗抹少量牙膏；3至6歲兒童：應使用豌豆大小般的牙膏。

此外，幼兒刷牙應由成人監督，以減低把牙膏吞服的機會，也可使用氟化物濃度較低的牙膏，但有可能降低預防蛀牙的功效。