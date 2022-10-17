消委會 13款兒童牙膏 12款含重金屬鉛影響兒童神經系統及智力發展

早晚刷牙是從小到大建立的個人衛生行為，因為很多口腔問題如蛀牙、牙周病、牙結石、牙内敏感、口臭等，都是由疏忽護理口腔而致。不過選購牙膏時，不能胡亂選擇，因為隨時越刷越受損。消委會測試市面上30款普通和兒童牙膏，兒童牙膏共測試13款，發現3款酸鹼值偏低，容易令牙齒琺瑯質溶解、12款兒童牙膏檢出微量重金屬鉛，影響兒童神經系統及智力發展，導致血壓上升、3款兒童牙膏檢出微量重金屬砷，長期攝入有機會導致高血壓、外周血管及心血管疾病。最後，有2款兒童牙膏氟化物含量不足，未能提供足夠口腔保護。



測試樣本



消委會在2022年3月至5月從大型連鎖超市、百貨公司、個人護理用品店等地方搜集了30款牙膏樣本，每包裝告價由 $10至 $100 不等；當中包括17款普通牙膏和13款兒童牙膏，其中16款在包裝上標示適用年齡：另有6款兒童牙膏和6款著通牙膏在包装上標示了含氟化物及/或其氟含量。



測試根據內地《化妝品安全技術規範》和標準GB/T 8372-2017進行，包括檢視產品的外 觀和穩定性、重金屬含量（砷和鉛）、酸鹼值、氟含量和微生物含量，相關準則規定牙膏的酸鹼值不應低於5.5或高於10.5。

圖/消委會

圖/消委會

3款酸鹼值偏低，容易令牙齒琺瑯質溶解（附廠商回應）

長期接觸過酸（酸鹼值太低）或過鹼的口腔清潔用品會影響牙齒及口腔健康。根據標準GB/T 8372-2017的要求，牙膏酸鹼值不應低於5.5或高於10.5。



香港牙醫學會代表陳慧玲醫生表示，當口腔環境的酸鹼值降至5.5以下時，牙齒的琺瑯質有機會開始被溶解，加上刷牙時的牙齒表面磨擦，會弱化牙齒表面，導致磨損。



是次測試13款兒童牙膏樣本當中，酸鹼值介乎3.8至8.2，當中3款未符合內地標準，包括#6「Elmex」、#12「Dr Brown' s」和#13 「Tom' s」量 得的酸鹼值分別為5、3.8和4.8。

廠商回應：#12「Dr Brown's」 的生產商表示該產品的酸鹼值較低，有效透過偏酸環境以抑制細菌生長。



👉🏻👉🏻檢出酸鹼值偏低牙膏名單

3款兒童牙膏含重金屬砷 有機會導高血壓、外周血管及心血管疾病



雖然全部樣本的砷及鉛檢出量均符合內地標準要求，但由於重金屬可積聚於人體內，對健康造成不良的影響。長期攝入無機砷，有機會導致高血壓、外周血管及心血管疾病。



部分檢出重金屬的兒童牙膏樣本標示為適合嬰幼兒使用（3歲以下），由於嬰幼兒未必懂得漱口或把牙膏和泡沫吐掉，建議家長應在旁指導嬰幼兒刷牙，以盡量減少兒童把牙膏吞服的機會，降低攝入重金屬的機會。

👉🏻👉🏻檢出微量重金屬砷牙膏名單

12款兒童牙膏含重金屬鉛 影響神經系統及兒童智力發展，甚至令血壓上升（附廠商回應）



鉛(Lead)一旦進入體內便會積聚，並視乎接觸時間的長短和身體的含鉛量，可出現慢性或急性中毒，從而影響神經系統發展、智力發展、出現貧血、消化系統病徵、腎功能受損等。胎兒、嬰兒和幼童較容易受到鉛毒的影響。 消委會提醒部分檢出重金屬的兒童牙膏樣本標示為適合嬰幼兒使用（3歲以下），由於嬰幼兒未必懂得漱口或把牙膏和泡沫吐掉，建議家長應在旁指導嬰幼兒刷牙，以盡量減少兒童把牙膏吞服的機會，降低攝入重金屬的機會。



👉🏻👉🏻檢出微量重金屬鉛牙膏名單

#2 Perioe Pinkfong ( Toothpaste +3 years old、#6「Elmex」、#9 Biorepair (Kids Oral Care)、#10 Nuk ( Baby Toothpaste with Starter Toothbrush)、#12「Dr Brown' s」和#13 「Tom' s」

廠商回應：



「Dr Brown's」（#12）的生產商表示該產品用於訓練0至3歲兒童刷牙，經實驗室證實成分不含有害物質，符合歐盟化妝品法規要求，即使年幼兒童不慎吞服，亦不會對健康構成影響。



「Reach」(#21）的代理商表示本會提供的測試結果顯示所有項目均符合相關法規要求。該公司將繼續與生產商緊密合作，以確保產品符合香港法規，亦會持續關注產品標籤，讓消費者更能了解產品的特性及用法。

4款兒童牙膏檢出過敏香料 有機會造成接觸性皮膚炎、口腔潰爛

是次測試兒童牙膏當中，有4款兒童牙膏分別檢出過敏香料丁香油酚及／或檸檬烯。據海外研究報告指嚴重反應可造成接觸性皮膚炎、口腔潰爛。

👉🏻👉🏻檢出過敏香料牙膏名單



#3「Colgate高露潔」

#4 「Oral B」

#8「Weleda」

#11「Bilka」



當中兒童牙膏#3「Colgate高露潔」樣本檢出0.013%丁香油酚及0.008%檸檬烯，超出歐盟《化妝品法規》需標示該致敏香料的上限，卻沒有按要求於包裝上的成分表標示相關成分。

另外，有2款兒童牙膏 #4 「Oral B」檢出0.017%檸檬烯、#8 及#11#8「Weleda」檢出0.003%檸檬烯、「Bilka」檢出0.012%檸檬烯，檢出量超出歐盟法規需標示的上限，其中3款樣本的成分表均沒有標示含檸檬烯，消委會敦促商戶按規定列明產品所含的致敏成分。

廠商回應：

#3「Colgate高露潔」表示產品成分內的丁香油酚（eugenol）濃度低於0.01%，與消委會測試結果不符。



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