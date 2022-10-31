萬聖節Cosplay Round 2 低成本木乃伊、驚慄版BB車、左右Airpods

撰文：阿言
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每年萬聖節，大家都總會用盡創意、心機打扮一番， 台灣萬聖節裝扮更是每年的萬聖節焦點。這次跟大家回顧這幾天網絡熱傳的2022萬聖節打扮中，哪些服裝是低成本創作？哪些裝扮令你留下深刻印象？

👉🏻👉🏻2022萬聖節裝扮一覽👈🏻👈🏻

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香港兆基創意書院

年度創意書院運動會再次舉行，今年仍有cosplay傳統。造型照非常特別，有些更神還原歷年矚目之作，更有人還原電影經典場面。

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港媽DIY萬聖節服裝 自製立體頭套超搶眼有數位港媽在網上分享淘寶買的DIY套裝，親手為小朋友製作搶眼又得意的頭套。製作時要剪出卡紙按數字黏貼，花時間很長，但成品這麼美，花多些心機也很值得！

有位媽媽更話南瓜頭套花了約7至8個小時，更要與丈夫一起製作才得。而兒子表示非常喜歡，簡直愛不釋手，令他們感到所花的心機也很值得，場面非常溫馨！

（圖片獲Karen LeeLee、Cookie ChanChan、黎棋授權轉載）

另外有位台灣媽媽分享自製的《千與千尋》造型，她扮演湯婆婆，女兒更打扮成千尋，更用上家居材料化身成重要素材，創意度100分！

（圖片來源：爆廢公社公開版）

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