萬聖節｜古巨基兒子變身可愛小南瓜　凸腩元元扮美人魚被笑好肥美

今日（31日）萬聖節適逢周日，隨街都可以看到小朋友可愛的萬聖節裝扮，一眾星媽都會為小朋友悉心裝扮，為他們換上可愛的服飾，變身小嘩鬼參加萬聖節Party，感受節日氣氛。



去年受疫情影響，萬聖節都要留家度過，今年疫情稍為緩和，一眾星媽都趁這天出動，為小朋友悉心打扮參加派對，一眾小嘩鬼扮演不同的角色，古巨基兩父子更齊齊扮嘢，爸爸穿上車厘龜的服裝，兒子Kuson更扮成小南瓜，咬着手指的他相當可愛。

一向喜愛Elsa公主的元元，萬聖節變身美人魚公主，凸出肥嘟嘟的小肚腩，相當可愛，網民也留言笑指：「條美人魚好肥美！」、「呢條肥美人元喺海入面食咗好多海鮮個肚脹到游唔返落海龍宮⋯」

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