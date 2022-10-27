萬聖節｜南瓜助抗氧化及提升視力 營養師教整2款小食適合學童返學

10月31日是一年一度的萬聖節，不少學校都會舉辦扮裝派對，讓小朋友盡慶一番，家長除了為小朋友費心當日的造型打扮之外，也可以在小食上花點心思。南瓜是萬聖節的主角之一，包含維他命A、E、C等多種抗氧化劑，亦有胡蘿蔔素及鐵質，幫助學童提升視力，營養師Jim Lau為家長分享2款南瓜小食，方便學生帶返學做零食！



萬聖節除了「扮鬼扮馬」的搞怪造型之外，南瓜亦是這節日不可或缺的元素之一。營養師Jim Lau笑言，雖然不少人都會趁萬聖節買南瓜回家裝飾，但其實它含有多種營養素，是其中一種超級食物。

（photoAC圖片）

Jim表示，南瓜含有豐富的維他命A、E及C，以及微量元素硒，這幾種營養素均是豐富的抗氧化劑，當中的自由基可以幫助身體對抗破壞器官的致癌物質，其活性成份亦能抑制癌細胞生長，因此又有助預防肺癌、子宮癌、乳癌、大腸癌、食道癌等癌症。

有見都市人手機不離身，加上學童亦不時需要用上電子器材上課，加重對眼睛的負擔，南瓜同時含有豐富的胡蘿蔔素及鐵質，可以幫助預防眼乾及改善視力。另外，南瓜當中的水溶性纖維可以減慢糖分吸收，而礦物質亦可提升胰島素敏感程度，令到血糖波幅減低，改善血糖水平。

不過小朋友未必款款蔬果都喜歡進食，為此Jim特別分享2款南瓜小食的食譜，適合小朋友帶返學校做零食。

（photoAC圖片）

【南瓜脆片】



材料：

半個中型南瓜

80毫升杏仁奶

做法：

1. 先把南瓜種子移除，再切塊

2. 中火蒸15分鐘

3. 把南瓜肉提取放在料理機中

4. 加入杏仁奶，攪拌直至無顆粒狀

5. 用濾網過濾一次

6. 在一片錫紙上把南瓜蓉鋪平（盡量鋪成薄片）

7. 放入預熱焗爐180度烤35分鐘

（看看南瓜片有沒有變得鬆脆，沒有的話，再烤焗15分鐘即可）

Jim表示，若家中沒有焗爐的話，可以氣炸鍋代替。

「Jim Lau - 註冊營養師」FB圖片

【脆皮南瓜撻】



材料：

五片雲吞皮

半個日本南瓜

兩隻雞蛋

100毫升燕麥奶

1湯匙稀少糖

做法：

1. 南瓜去籽切成一小塊，中火蒸10分鐘

2. 雲吞皮壓成薄片

3. 用匙羹提取果肉

4. 放涼後加入100毫升燕麥奶、一隻雞蛋和一隻蛋黃，攪拌

5. 用濾網過濾南瓜液

6. 加入稀少糖

7. 將壓成薄片的雲吞皮放入圓形模具中

8. 倒入南瓜溶液大概七成滿

9. 焗爐預熱180度， 焗18分鐘

Jim指，改用雲吞皮製作南瓜撻，每個撻的熱量只有118kCal，而每3片雲吞皮則相當於1份碳水化合物，較一般蛋撻皮健康。另外，若家長不想特別購買燕麥奶的話，亦可用杏仁奶或者牛奶代替。