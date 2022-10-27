萬聖節｜南瓜助抗氧化及提升視力 營養師教整2款小食適合學童返學
10月31日是一年一度的萬聖節，不少學校都會舉辦扮裝派對，讓小朋友盡慶一番，家長除了為小朋友費心當日的造型打扮之外，也可以在小食上花點心思。南瓜是萬聖節的主角之一，包含維他命A、E、C等多種抗氧化劑，亦有胡蘿蔔素及鐵質，幫助學童提升視力，營養師Jim Lau為家長分享2款南瓜小食，方便學生帶返學做零食！
萬聖節除了「扮鬼扮馬」的搞怪造型之外，南瓜亦是這節日不可或缺的元素之一。營養師Jim Lau笑言，雖然不少人都會趁萬聖節買南瓜回家裝飾，但其實它含有多種營養素，是其中一種超級食物。
Jim表示，南瓜含有豐富的維他命A、E及C，以及微量元素硒，這幾種營養素均是豐富的抗氧化劑，當中的自由基可以幫助身體對抗破壞器官的致癌物質，其活性成份亦能抑制癌細胞生長，因此又有助預防肺癌、子宮癌、乳癌、大腸癌、食道癌等癌症。
有見都市人手機不離身，加上學童亦不時需要用上電子器材上課，加重對眼睛的負擔，南瓜同時含有豐富的胡蘿蔔素及鐵質，可以幫助預防眼乾及改善視力。另外，南瓜當中的水溶性纖維可以減慢糖分吸收，而礦物質亦可提升胰島素敏感程度，令到血糖波幅減低，改善血糖水平。
不過小朋友未必款款蔬果都喜歡進食，為此Jim特別分享2款南瓜小食的食譜，適合小朋友帶返學校做零食。
【南瓜脆片】
材料：
半個中型南瓜
80毫升杏仁奶
做法：
1. 先把南瓜種子移除，再切塊
2. 中火蒸15分鐘
3. 把南瓜肉提取放在料理機中
4. 加入杏仁奶，攪拌直至無顆粒狀
5. 用濾網過濾一次
6. 在一片錫紙上把南瓜蓉鋪平（盡量鋪成薄片）
7. 放入預熱焗爐180度烤35分鐘
（看看南瓜片有沒有變得鬆脆，沒有的話，再烤焗15分鐘即可）
Jim表示，若家中沒有焗爐的話，可以氣炸鍋代替。
【脆皮南瓜撻】
材料：
五片雲吞皮
半個日本南瓜
兩隻雞蛋
100毫升燕麥奶
1湯匙稀少糖
做法：
1. 南瓜去籽切成一小塊，中火蒸10分鐘
2. 雲吞皮壓成薄片
3. 用匙羹提取果肉
4. 放涼後加入100毫升燕麥奶、一隻雞蛋和一隻蛋黃，攪拌
5. 用濾網過濾南瓜液
6. 加入稀少糖
7. 將壓成薄片的雲吞皮放入圓形模具中
8. 倒入南瓜溶液大概七成滿
9. 焗爐預熱180度， 焗18分鐘
Jim指，改用雲吞皮製作南瓜撻，每個撻的熱量只有118kCal，而每3片雲吞皮則相當於1份碳水化合物，較一般蛋撻皮健康。另外，若家長不想特別購買燕麥奶的話，亦可用杏仁奶或者牛奶代替。