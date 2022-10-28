親子食譜│萬聖節親子製作可愛蜘蛛造型曲奇 小朋友都可輕鬆掌握

慶祝萬聖節除了鬼馬打扮一番，不少人都會邀請親朋好友一同開萬聖節派對。今年萬聖節家長想跟小朋友多一個親子活動，不如看看香港媽媽分享製作蜘蛛仔造型的牛油曲奇，製法簡單就連小朋友都能輕鬆駕馭，親子在萬聖節不妨一同享受烹飪樂趣。

（資料及圖片獲Nicky愛Baking授權轉載）



Facebook專頁Nicky愛Baking版主一向喜歡分享自家烘培成品，早前她就facebook群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」分享了製作造型可愛的蜘蛛仔牛油餅乾，更表示做法簡單，即使新手或小朋友都容易掌握做法。除了在萬聖節為派對製作小食，之後作爲小朋友茶點也相當吸引。

蜘蛛仔曲奇（圖片獲Nicky愛Baking授權轉載）

材料：無鹽牛油55克、白砂糖25克、全蛋液（室溫）30克、低筋麵粉100克、泡打粉1克、蘇打粉1克、現成眼仔糖珠、麥提莎

👇🏻👇🏻👇🏻按圖看詳細製作步驟👇🏻👇🏻👇🏻

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1. 牛油在室溫放軟，用手指按下牛油時有手印，後可加入砂糖，用打蛋器攪拌至砂糖溶解。

2. 將全蛋液分兩次加入，每次加入後要攪拌至完全均匀才放入第二次蛋液。

3. 加入過篩的低筋麵粉、泡打粉和蘇打粉，攪拌至不見乾粉。注意別過度攪拌，以免起筋。用保鮮紙包好放入雪櫃冷藏（水果格）20分鐘。

4. 將麵糰搓出多個15克的小麵糰，搓完後輕輕按扁，再用麥提莎在每顆小麵糰壓一個洞，以便焗好餅乾後黏上麥提莎。

5. 焗爐調教至180度焗12至15分鐘。

6. 焗好餅乾後，趁暖黏上麥提莎，將巧克力融化後用作黏上眼仔糖珠和畫上蜘蛛仔的腳。

（資料及圖片獲Nicky愛Baking授權轉載）