好人好事｜媽媽憂BB車阻餐廳做生意 店員「神應對」讓她大感窩心
撰文：聯合新聞網
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對有小嬰兒要照顧的爸媽而言，出外旅遊或用餐時，往往就會受到許多限制，自己也會擔心若是小貝比哭鬧的話，會影響到其他客人。
不過最近日本有位媽媽網友，就在帶小貝比出門吃飯時，遇到店家的貼心服務，引起許多其他網友的討論。
這位店員不只夠體貼，而且很有急才吧！（按圖了解）
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根據日本媒體《grape》報道，日本twitter網友「pepechii5553」近來分享，表示有次她帶着小貝比外出吃午餐，因為沒辦法將嬰兒留在車內，所以如果想要進入餐廳，就得讓小貝比躺進娃娃車。但這樣又可能太佔位子造成店家不便，於是就先向店員詢問是否方便。
沒想到店員瞭解狀況後，不只讓這位媽媽進來用餐，還特地將兩張椅子併攏，並且鋪上毛巾、放上小玩具等物品，搭出了一個台簡易的嬰兒床。原先還擔心會因為嬰兒被拒於門外的pepechii5553，卻意外遇上店員如此貼心的服務，讓她覺得相當感動。
許多網友也紛紛表示：
．「好棒的店家」
．「我被治癒了」
．「講得我都想去這家店看看了」
．「看照片瞬間還以為是真的嬰兒床」
．「碰到這種服務真的會留下美好回憶」
．「原來這種椅子還能這樣用」
．「神對應，搞得我也想要這種椅子了」
．「好豪華的嬰兒床」
．「這店員一定很喜歡小孩子」
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