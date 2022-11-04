好人好事｜媽媽憂BB車阻餐廳做生意　店員「神應對」讓她大感窩心

對有小嬰兒要照顧的爸媽而言，出外旅遊或用餐時，往往就會受到許多限制，自己也會擔心若是小貝比哭鬧的話，會影響到其他客人。



不過最近日本有位媽媽網友，就在帶小貝比出門吃飯時，遇到店家的貼心服務，引起許多其他網友的討論。

這位店員不只夠體貼，而且很有急才吧！（按圖了解）

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根據日本媒體《grape》報道，日本twitter網友「pepechii5553」近來分享，表示有次她帶着小貝比外出吃午餐，因為沒辦法將嬰兒留在車內，所以如果想要進入餐廳，就得讓小貝比躺進娃娃車。但這樣又可能太佔位子造成店家不便，於是就先向店員詢問是否方便。

沒想到店員瞭解狀況後，不只讓這位媽媽進來用餐，還特地將兩張椅子併攏，並且鋪上毛巾、放上小玩具等物品，搭出了一個台簡易的嬰兒床。原先還擔心會因為嬰兒被拒於門外的pepechii5553，卻意外遇上店員如此貼心的服務，讓她覺得相當感動。

許多網友也紛紛表示：

．「好棒的店家」

．「我被治癒了」

．「講得我都想去這家店看看了」

．「看照片瞬間還以為是真的嬰兒床」

．「碰到這種服務真的會留下美好回憶」

．「原來這種椅子還能這樣用」

．「神對應，搞得我也想要這種椅子了」

．「好豪華的嬰兒床」

．「這店員一定很喜歡小孩子」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】