初生嬰兒｜望落似小學生 原來8個月大 濃髮BB惹網民po相大比拼
撰文：聯合新聞網
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一般嬰兒生下來時，身上的毛髮都還很稀疏，需要經過不少時日，才會慢慢累積出明顯的頭髮。不過最近有位日本網友，女兒的生髮速度卻異於常人，連其他網友看了都直呼奇特。
根據日本媒體《grape》報道，日本twitter網友「nyannyan_8919」分享一張她女兒的背後照片，畫面中一頭烏黑的秀髮，讓人以為她的女兒，至少是小學到幼稚園大班左右的年紀。
小女孩年紀輕輕已擁一頭濃密秀髮：（按圖了解）
不過這位網友卻表示，她的女兒是去年9月才剛生的，目前不過才8個月大而已，而且是已經剪了三次頭髮的結果。對比其他可能過了一年，頭髮還很稀疏的嬰兒來說，這樣的生髮速度確實有些令人意外。目前她也還在一邊學着當新手媽媽，一邊和女兒、丈夫及寵物貓過着忙碌又幸福的生活。
網民紛紛分享照片，跟小女孩玩妒忌或比拼：（按圖了解）
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網友們也紛紛表示：
．「好羨慕這個髮量」
．「很漂亮的秀髮呢」
．「一時間還真難以理解」
．「我家小孩也有類似的狀況」
．「感覺以後會長得很高」
．「要弄乾時其實很麻煩」
．「真好奇再長大一點後會變得如何」
．「這澎鬆感是怎麼回事」
．「比85歲的大叔我頭髮還多」
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Chanco現已有3歲大，那標誌性的厚髮也在不斷成長呢！（按圖閱讀）
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