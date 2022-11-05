2022 NotTooBig優質母嬰用品展│現場直擊媽媽必搶10大精選商品

由即日起至11月7日於九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行「2022NotTooBig優質母嬰用品展」，全場逾100個展位，部分產品低於1折優惠價發售，不少參展商更將最新推出產品直送會場讓家長預訂。一如以往吸引大批爸爸媽媽一早排隊等開門購買心頭好。記者即場為大家發掘10大平靚正商品；同場更有人氣卡通人物Pinkfong及Baby Shark現身與小朋友又跳又唱。

攝影：歐嘉樂、許珞珩



NotTooBig 優質母嬰用品展每年都為各準父母提供一個一站式母嬰用品的購物機會。逾100個展位，包括最大展位參展商英國母嬰品牌Mothercare及世界各地知名的國際性母嬰用品品牌及產品，給予父母及準父母統一又集中的地方，選購最好給寶寶。展覽產品類別多元化，有孕媽媽護理產品、初生嬰兒服飾、母嬰食品及必需品，嬰幼兒傢俬、嬰幼兒手推車，以及嬰幼兒汽車安全座椅等。

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而今年NotTooBig 再次與碰碰狐(Pinkfong)及鯊魚寶寶(Baby Shark)合作，以「一起旅遊」為主題，由鯊魚寶寶率先帶大家環遊世界，搜羅各地優質母嬰用品外，再帶您觀看各地名勝。鯊魚寶賣會與碰碰狐會一起來到九展，出席「碰碰狐及鯊魚寶實見面會」與大家見面，屆時大人小朋友更可以與碰碰狐及鯊魚寶寶唱歌跳舞。

即睇10大必買商品：

mothercare 展位編號：A11

Mothercare 哈衣 原價$279.9/三件，展會優惠$70/三件。Babydan Lise安全圍欄 原價$549，展會優惠$299。mothercare 童裝服飾 展會優惠1件/7折、3件/5折、5件/3折。ELC lights and sounds buggy driver 呔盤玩具 展會優惠 $10 。

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Pinkfong& Baby Shark 展位編號:D02, E01D02, E01

Baby Shark LED UV-C 紫外線便攜式消毒器(附USB充電線/韓國製造) 原價$499 展會優惠$350

Baby Shark LED UV-C 紫外線便攜式消毒器(附USB充電線/韓國製造) 原價$499 展會優惠$350

Learning Times 展位編號:D08

Emomo Kit社交和情緒學習教材 原價$790，展會優惠$711。

HIZERO 展位編號:C07, C09 Aware & Trustful (HK) Co., Ltd)

IZZI PLUS蒸氣消毒掛熨機 原價$9,980，展會優惠$8,880。

Bliss&Bless 展位號碼: A05, A07

Melissa PEPPA PIG 兒童卡通意粉 會場價 $42/包

BEABA 展位號碼: F05、07、09

Evosit Highchair作為兒童高腳餐椅時，最高承重可達15kg，作為普通椅子更可承重85kg，無論6個月的小孩或成人都能舒適地安坐和進食。⁠原價 $1999，會場限定優惠 $1699並送贈品。

Bloom & Grow HK 展位號碼:C2

Manhattan Toy「LEGO 幻影忍者」:綠色忍者兼能量大師 Lloyd、紅色忍者兼火系大師 Kai、藍色忍者兼光系大師 Jay 會場價$220-$339、Harry Potter系列 會場價$339-$509(凡購買以下品牌產品： Skip Hop, OXO tot，Cheeky Chompers，Bubble & Manhattan Toy - 買 1 件 85折 ，買 2件 8折，買 3 件或以上7折)

魚鱻森虱目魚精 展位：B10

寶寶粥 福袋 $200/10包

01空間獨家跨日門票 (e-All Day Pass)

活動成人門票HK$15，而12歲或以下小童免費。單日門票只適用於指定日期及時間。每票只限入場一次。現時01會員獨家專享跨日門票 (e-All Day Pass)，一張$25門票可適用於展覽其間11月4 - 7日無限次進出。01會員更可以用積分低至半價換購門票。【按此立即購票】

活動詳情

2022 NotTooBig Mega Baby Expo 優質母嬰用品展

日期及時間：

2022年11月 4–5日 中午 12時 – 晚上8時

2022年11月6日 上午11時 – 下午6時

2022年11月7日 中午12時 – 晚上8時

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星