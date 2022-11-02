親子好去處│海洋公園主題酒店自助餐 5大必食推介 免費遊樂場必玩

隨住政府放寬社交距離措，一家人終於可以出外吃飯，那當然要找個滿足全家人的食肆，今次為大家介紹位於位於海洋公園水上樂園旁邊的香港富麗敦海洋公園酒店於今年7月開幕，設於酒店1樓「星耀廳」入面的自助晚餐既可進餐，更設有空中花園及戶外遊樂設施供小朋友放電，如果想節日帶小朋友又食又玩，記得一早要預約!



攝影:陳葦慈

攝錄:吳梓翹、趙錦添

剪接:吳梓翹

Model: Giselle & Duncan



海洋公園新酒店「富麗敦海洋公園酒店」於7月正式試業，選址鄰近海洋公園水上樂園，酒店餐廳「星耀廳」自助晚餐供應多國菜式，以及各式各樣地中海和亞洲特色風味菜式，並設多個即席烹調美食區，打造互動式餐飲體驗。

冰鎮海鮮系列有新鮮可持續發展加拿大龍蝦、蟹腳、大蝦、瀨尿蝦、小龍蝦。

煙燻海鮮系列有三文魚、吞拿魚、海鱒；日式刺身壽司、精選刺身、壽司、卷物及手卷；秘魯醃海鮮、墨西哥辣椒芒果蟹肉、椰子鮮吞拿魚、粟米鮮蝦；凍湯小杯、小龍蝦馬鈴薯凍湯、燈籠椒凍湯伴香料醃大蝦；鮑魚花膠燉湯、威尼斯蟹湯、素菜湯、南瓜薏米湯。

主食方面有精選烤肉、頂級安格斯牛扒、現烤海鮮及烤肉、虎蝦、吞拿魚扒、牛扒、中東雞肉串、帶子龍蝦伴菠菜及蘿蔔蓉。其中之一個很適合小朋友的亞洲美區內，有揚州炒飯、豉油王炒麵、清炒時蔬、XO醬爆炒大蝦西芹、鮑魚炆鵝掌、豉汁蒸斑球、炸大蝦、生炒糯米飯。

另外，日式美食有日式三文魚湯、日式海鮮鍋、日式雜菌大蔥魚湯、印度美食、印度雞肉飯、印度芝士、印度魚塊、咖哩雞、烤肉串、印式燒大蝦、魷魚。傳統粉麵有喇沙、魚湯或豬肉湯麵配自選配料。當中不得不提的是即製意大利飯及意粉、蘆筍海鮮意大利飯、自家手工製意粉配精選醬汁。

甜品方面也很有特色，包括綠茶歌劇院蛋糕、紐約芝士蛋糕、鮮果撻、班蘭蛋糕、雜莓忌廉、葡撻、蘋果金寶、朱古力噴泉、法式櫻桃焗布甸、維也納蘋果卷、鮮果泡芙、果仁朱古力、檸檬貝殼蛋糕、杯子蛋糕、啫喱杯、雜莓意式奶凍、綠茶布甸、意大利芝士蛋糕等等。

5大必食回本推介

星耀廳總廚Marco來自意大利，自助餐回本必食之選不得不提磚爐燒薄餅、即燒虎蝦、冰鎮龍蝦、原條吞拿魚刺身、即切巴馬火腿、蒜蓉蒸鮑魚。如果喜歡芝士的朋友，一定要試試來自世界各地的芝士。

戶外平台遊樂場

於餐廳與戶外平台相連，大家可在南中國海的壯麗景色下享受美食之餘，亦可到戶外平台拍照打卡留念，小朋友還可以免費玩遊樂場設施。

「星耀廳」自助晚餐詳情:( 由 2022 年 11月 1 日至30日生效)

星期一、二及四:每天晚上 6 時至 9 時 30 分

價錢:成人每位港$688元、3 至 11 歲兒童每位$344元

「周三海鮮盛宴」（2022 年 11 月 2 日、9日、16日、23 日、30 日供應）:

每天晚上 6 時至 9 時 30 分

價錢:成人每位港$788 元；3 至 11 歲兒童每位$394 元

星期五及星期日:

每天晚上 6 時至 9 時 30 分

成人每位港$788 元；3 至 11 歲兒童每位$394 元

星期六至日、公眾假期及其前夕:

首輪：每天下午 5 時 30 分至晚上 7 時 30 分

次輪：每天晚上 8 時至 10 時

價錢:成人每位$ 788 元；3 至 11 歲兒童每位$ 394 元。

地址:香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓星耀廳Lighthouse Café

*每天菜式輪流供應，食物或會因應季節變化及食材供應而改變並不作事前通知。

*以上價錢以港幣計算，另收加一服務費。