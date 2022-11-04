NotTooBig 優質母嬰用品展│每日限定$10優惠 有齊玩具日用品

NotTooBig 優質母嬰用品展今日（4日）開鑼！由即日起至11月7日於九龍灣國際展貿中心舉行。雖然今屆用品展受颱風尼格影響順延一日舉行，但相信也無阻爸媽們前往搶購心水貨品，現場其中購物焦點為每天提供28個指定$10優惠，數量有限，售完即止。



NotTooBig 優質母嬰用品展每年都為各準父母提供一個一站式母嬰用品的購物機會。展會逾100個展位，參與的國際品牌大多來自歐美，以至韓國及本地品牌。準父母們定必能找到心水嬰童服飾及必須品、傢俬、外出裝備以至孕婦護理等等。

有興趣選購限定$10優惠產品人士注意，每人每日於每個參與的展位限購$10優惠1件，數量有限，售完即止。如有任何爭議，參展商保留最終決定權。

餐具

BabyBjörn - 嬰兒匙（乙隻）（攤位：F2 G1）

原件：$49/件

*每日限量150件

Borrn - 奶嘴夾（綠色 / 橙色）（攤位：G10）

原價：$49/件

*每日限量50件

Infantino - 便攜式餵食匙 （攤位：A10）

原價：$39/件

*每日限量60件

Nuby - 斑點狗360°寶寶學飲吸管水杯400毫升（攤位：C2）

原價：$99/件

*每日限量20件

mothercare - 扭鎖式吸碗綠色（攤位：A11）

原價：$60/件

*每日限量20件

UINLUI - 學習筷子（攤位：D4 E3）

原價：$48/件

*每日限量50件

WOW Gear - Wow Cup® 360度防漏杯（多色）（攤位：C2）

原價：$99/件

*每日限量50件

+ 2

日用品

Cherub Rubs - 全天然有機深層滋潤潤唇膏 （蘋果味 / 橘子檸檬味）（攤位：A9）

原價：$138/件

*每日限量各25件

Mustela - 皇牌髮膚淋浴啫喱200毫升（攤位：D6）

原價：$82/件

*每日限量100件

UbeLife - 歐洲製造多用途純水嬰兒濕紙巾72片裝（攤位：G9）

原價：$39/件

*每日限量50件

Frankie Ray - 紅色圓點太陽眼鏡（攤位：C2）

原價：$169/件

*每日限量20件

HugsieBABY - 嬰兒有機棉防抓小手套（攤位：E13）

原價：$65/對

*每日限量5對

食品

Kiwigarden - 天然甜粟米粒9克 （攤位：G6）

原價：$25/件

*每日限量50件

KUKU Duckbill - 寶寶粥（南瓜小雞 / 鮮蔬小牛 / 吻魚（白飯魚）鮮貝） （攤位：E12 E14 F11）

原價：$35/件

*三款口味每日限量各15件

Only Organic - 有機蘋果芒果藜麥泡芙（攤位：G6）

原價：$25/包

*每日限量20包

Little Freddie - 有機熱帶水果椰奶蓉100克（攤位：D12 D14）

原價：$23.5/包

*每日限量30包

LUSOL - 小食套裝 – 益生菌有機糙米棒及桔梗花梨汁（攤位：G2）

原價：$38/包

*每日限量20包

玩具

ELC - 手推車玩具（粉紅色）（攤位：A11）

原價：$375/件

*每日限量10件

Magkinder - 磁石片6件裝試玩版（攤位：D10）

原價：$68/件

*每日限量50件

HugsieBABY - 嬰兒有機棉防抓小手套

奶瓶

mothercare - 防脹氣奶瓶260毫升2個裝（攤位：A11）

原價：$95/件

*每日限量20件

Snapkis - 印花奶瓶180毫升（攤位：C11）

原價：$59/件

*每日限量30件

mothercare - 防脹氣奶瓶260毫升2個裝

媽媽用品

月子湯孕媽媽手工皂及足浴包（攤位：G5）

原價：$78/包

*每日限量50包

月子湯孕媽媽手炒黑豆茶5小包（攤位：G5）

原價：$78/包

*每日限量50包

Haenim - 感溫即棄母乳儲存袋（1盒30個）（攤位：F6 F8）

原價：$75/件

*每日限量10件

口罩

Pinkfong Baby Shark - 兒童口罩10片（4歲以上）（攤位：D2 E1）

原價：$28/包

*每日限量100包

Skater - 包裝平面口罩10片（攤位：A6）

原價：$20-25/件

*每日限量30件

01空間獨家跨日門票 (e-All Day Pass)

活動成人門票HK$15，而12歲或以下小童免費。單日門票只適用於指定日期及時間。每票只限入場一次。現時01會員獨家專享跨日門票 (e-All Day Pass)，一張$25門票可適用於展覽其間11月4 - 7日無限次進出。01會員更可以用積分低至半價換購門票。【按此立即購票】

活動詳情

2022 NotTooBig Mega Baby Expo 優質母嬰用品展

日期及時間：

2022年11月 4–5日 中午 12時 – 晚上8時

2022年11月6日 上午11時 – 下午6時

2022年11月7日 中午12時 – 晚上8時

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星