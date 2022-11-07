男校女生在英華│一封耐人尋味的信令陳美娟校長幫學生姐姐圓夢

英華小學是一間直資男校，雖然過往曾有「大頭蝦」媽媽帶女兒前往面試，但從未有過成功個案。在英華小學「多元數理活動日」當天，竟然有一位女同學穿著英華體育服，站在三年級的隊伍上，一班「英華仔」反應熱烈地大叫「女仔呀！女仔呀！」，男校女生的出現，原來與一封「耐人尋味」的信件有關。

攝影：黃寶瑩



能夠成為英華小學第一位男校女生的是8歲張翠山，就讀協恩中學附屬小學的她，是女校女生，但自從弟弟考入英華小學後，天天跟她分享學校發生的事，這位非常關心弟弟的姊姊，於是有個大膽的想法，翠山說:「因為細佬由開學起，不停跟我說英華這個好那個好，我作為家姐真想看看細佬的學校，想親身經驗一下，於是我寫了封信給陳校長，讓細佬幫我放在學校的『給校長的信箱』裏。」

翠山笑說自己沒有寫過信給自己學校的校長，也是第一次寫信給陳校長，「可能因為我煩著細佬一整個學期，所以最後他幫我將信交給陳校長，也忍不住向校長說我『煩到爆』。」

由女校走入男校

結果翠山夢想成真，穿上弟弟的校服，和弟弟一起上學，由女校走入男校。「雖然第一次來到男校，但我沒有感到害怕，老師叫我向全班同學介紹自己，其實大家一看就知道我是女生，有些同學大叫『女仔呀!女仔呀!』，我沒有覺得尷尬，老師還安排了幾位同學負責照顧我。」

最想上「森林課程」

踏入校門後，翠山沒看到弟弟，但她感覺一點都不陌生，「英華小學真的如細佬所講很精彩，同學又很友善，因為細佬描述的『森林課程』非常精彩，令我好想參加，但今天是玩數學遊戲，感覺也很刺激、好玩。除此之外，我也很想看一看教細佬數學科的朱老師所講的『蝸牛小子』，因為朱老師想鼓勵學生學習數學時不用心急，用蝸牛小子代表慢慢學也無所謂。」

配合主題故事內的女角

英華小學校長陳英娟博士對於今次打破傳統，首次讓女生一嘗當「英華仔」的滋味，原來是因為翠山弟弟-張寶林的一封信，陳校長說：「因為寶林封信寫得好好，他在信中指他有個『煩到爆』的姊姊，每天都煩著他要來學校上堂；我想世事什麼都可以發生，剛巧當時學校的故事主題是『耐人尋味』，如果翠山出現在學校，也正好配合『耐人尋味』故事主題中那個女角色，所以就讓她來試試。」

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由於全校男同學事前並不知情，所以陳校長在早會時，特別向大家介紹翠山的出場，陳校長說:「我第一次見翠山時，已覺得她很優秀，她為了要扮演一個角色而穿上古裝，台詞要用英文講，她很快就上手。」

專重孩子的天馬行空

英華學生反應熱烈，也驚訝原來英華可以有女同學，陳校長說：「有時候，小朋友會有很多天馬行空的想法，大人可以反問他們，到底這個方法是否可行？從而引導他們去思考更多。」