升小備戰│直資英華小學 陳美娟校長分享面試有一類考生必受歡迎

隨住新學年即將開始，家長又開始要為子女部署升小攻略。著名直資男校英華小學每年的簡介會也深受家長歡迎，今年兩場簡介會更打破過往10多分鐘爆滿紀錄，名額在8分鐘已經被搶完。01親子「升小備戰系列」，今次找來英華小學陳美娟校長解構學校受歡迎原因，並公開入學面試貼士，讓家長在疫情之下，也可以了解英華小學第一手資料。



攝影：黃寶瑩

攝錄：吳雋、李建輝

剪接：吳雋



英華小學是一間直資男校，辦學理念跟隨校訓「篤信善行」，陳美娟校長直言並不難理解，「就是我們希望每一個小朋友都能夠做到有心有品，可以將基督精神發揮出來做好見證，所以小朋友能文能武。而兩文三語都能夠在生活中運用自如，最重要是好做一個良好公民，對社會有責任、有承擔，讓我們的祝福分享給其他人。」

+ 9

男孩課程要好玩

英華小學全校共有30班，每級共有5班，每班30-33人，課程設計專為男孩而設，陳校長說:「我們是男校，校園裡面正是要找出他們的特質，所有活動設計也配合男孩子的發展需要，男孩子好奇、喜歡玩、好動又好勝，不要以為只是女孩子多說話，男孩子也可以很多說話，因為他們喜歡表達，想讓你知道他們是做得到。所以在課堂裏面要讓他們有機會探索，不能只要他們死讀書，要讓他們走出課室。」

+ 1

英華特色三大教室

陳美娟校長不時強調英華小學有「三個教室」分別是「實體教室」、「網上教室」及「野外教室」，而「野外教室」中的森林課程更深受學生愛戴，「因為疫情底下，我們更加蛻變成強調學習不再只在課室、學校裡；森林課程現已推展至由低年班去六年班都會有，常識科做主導，再加其他科配合，令到學生的學習很不一樣。低年班小朋友出外機會較多，一年起碼有七次機會，差不多每個月都有得去森林課程，再加上其他的戶外活動，你想像到英華仔真的會有多姿多彩的校園生活。」

+ 5

能收能放「英華仔」

「英華仔」參與活動時的投入度高，但當課堂開始又能遵守紀律，到底學校是如何幫助男孩子做到「收放自如」，陳校長說:「好動、喜歡玩、坐不定似乎是男孩子天生的問題，但是當我們了解我們取錄的小朋友都是動靜皆宜，為什麼小朋友會定願意靜下來，就是那件是事很吸引，讓他們知道能收能放的人才是最叻的人，所以他們就會去學如何收自己，玩時會玩到盡興，大叫、可以好開心去玩，但當要聆聽其他人需要安靜的時候，大家亦都可以控制自己的嘴巴。」

今年4千人報名

23/24年度小一學位有160-165人，今年報名人數為4千人，平均25人爭一學位，競爭激烈，到底要如何才可以脫穎而出，陳校長說:「我們好希望報名的所有學生都有面試機會，工程雖浩大，但好值得，第一輪是小朋友會分一批一批小入課室與老師見面，由老師問問題，再個別回答老師問題，題目都是一些幼稚園應該懂得的知識。」

25人爭一學位

經過幾千人的面試之後，我們會篩選一部份同學進入第二輪面試，第二輪面試我們會分成5至6位同學一組與我見面玩遊戲、傾偈，而他們一定帶一本中文書、一本英文書，記住是他們帶他們熟悉及喜歡的書來，不是家長喜歡的書。希望小朋友借住今次面試，及早培養喜歡閱讀的習慣，這是一個好短暫好開心的面試，我希望小朋友在面試的過程中沒有很大的壓力，是輕輕鬆鬆，與幾個同齡的小朋友一起答問題，就算怕羞我都鼓勵他可以說話，自然就可以，所以家長們不用太擔心。」

疫情之下，過往家長需在第三輪面試與校長見面，現將改成拍片形式，陳校長說:「有2條問題家長給家長，家長在鏡頭面前回答我的問題，就當我在他面前跟我交談，問題主要是針對教養，我認識一下家長如何看待不同事情，下一部分讓他與小朋友的相處 活動情況發給我，過程共2-3分鐘。」

這類學生有優勢

陳校長不是與家長分享學校喜歡「PHD」的小朋友，她解釋:「P是指Parenting是指家長有家長的教育，懂得如何去教導小朋友。H是Habit，即好習慣，我們見到好多小朋友問題其實是由於習慣出問題而形成。D是指Delight in learning，即是希望小朋友對學習有一種興奮開心愉悅的態度，我們希望我收到的小朋友是每天都想學新事物而學習的時候是不怕難，會勇於擁抱挑戰態度的小朋友，去到哪裏都受歡迎。」

英華小學 (攝影：黃寶瑩)

英華小學

地址: 九龍深水埗英華街三號

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓