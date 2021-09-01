開學日│英華小學機械人客串開學禮　校長：口罩下都可以有笑臉

新學年開始，一如以往，英華小學在開學禮上公布年度多元學習主題，更以機械人迎接學生。同學們均表示對開學感興奮，校長陳美娟表示，即使疫情下戴著口罩，也期待學生展露笑容。

攝影：鄭子峰



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想念校長 新文具迎接新學年

開學日早上學生依時進校，英華小學今年在校門以機械人迎接學生，並設置投影大書藉，呼應年度學習主題。小二學生容同學表示「最掛住校長」，開學日希望可親向校長說聲「早晨！」。

五年級的鄧同學表示對開學十分期待，「尋晚興奮到喺床碌嚟碌去都瞓唔著！」，又指自己暑假期間仍可保持身型，「件校服仲好啱身！」另一位五年級學生梁同學則分享，因他「寫字樣衰」，其母親特意為他買了一支新鉛芯筆開學，「希望可以寫得靚啲。」

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短片揭示年度主題

陳校長表示，在暑假尾聲時已向學生陸續發佈5條短片，作為多元學習主題的貼士。她於開學禮揭曉主題為「耐人尋味」，故事將串連一個學年。「同語文有關，故事涉品格塑造，鼓勵閱讀、創作。嚟緊會喺校園角落有驚喜投影，希望將校園佈置得有趣。」

而在開學禮客串的機械人則與科技課程有關，同時緊扣故事點子。「帶佢哋穿越不同場景、時空，以科技解決唔同問題。」她指，開學禮的重點是誘發學生的學習動機，「唔係人地畀嘢你，係你想去學 ，想知多少少，去問問題。」

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3種課室維持課堂質素

開學後學校將維持半天授課，陳校長表示，實體、網上及野外教室將同步並行。「下午畀佢嘅嘢唔能夠太多，否則冇咗半日空間。會有網上備課、延伸學習，學生上堂miss咗啲嘢，網上教室可以重睇，令追唔上嘅同學有機會去追。靈活運用資源，提升課堂質素。」

她又指，配合常識課的森林課程將會以「最高級別的防疫措施」繼續進行，並擴展至高年級。課程包括自理、合作和環保元素，學生將跳出課室，到野外學習生物多樣性、愛護大自然等課題。「小朋友在疫情下唔應該係最受害嘅一群，佢一直成長緊，智慧應該都一直增長，學校有責任令學習豐富。」新學年她期望學生可熱切學習、保持謙虛。「做個有心有品嘅英華仔，呢個肯定唔係一個口號。」

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