6歲童失足仆向貨架掛鉤險扯甩右眼眼皮　百貨公司判疏忽需賠$30萬

家長外出時，記緊時刻留意子女安全！澳洲悉尼一名女童2年前隨家人到百貨公司購物，一時失足意外撞向貨架上的金屬掛鉤，右眼嚴重受傷，整塊眼皮更險被完全撕開，需緊急送院並進行逾4小時手術搶救。法院日前就事件進行審訊，裁定意外因百貨公司疏忽所致，須向受害人賠償約6萬澳元（約30萬港元），事後店方亦已在掛鉤套上膠帽，防止悲劇重演。



綜合外媒報導，6歲華裔女童Cecilia Chen於2020年1月隨家人到悉尼下北岸（Lower North Shore）的Chatswood Chase購物中心購物，期間她在Kmart百貨公司逛街時，看中貨架上一件粉紅色上衣，於是跳起來想要拿起它，卻不慎失去平衡仆向貨架，右眼被金屬掛鉤所傷，頓時血流披面，被送到附近的兒童醫院搶救，並接受了逾4小時的手術，修補眼皮肌肉及淚腺。

「幸好她的眼球未有受損，但也需要很長時間才能回復視力。」Cecilia媽媽Jill Huang形容，女兒臉上留有明顯修疤，其右眼眼皮較以前細，而且會下垂，「跟從前不再一樣，她很失落亦很害怕。」她更表示，女兒意外後一直留有陰影，每晚睡前都會哭，需要到父母床上才能入睡，甚至因為臉上傷疤而拒絕回校上課及面對同學。

當地法院日前就事件展開審訊，據外科整形醫生McGlynn提交的醫療報告所指，女童右眼上眼皮橫向撕裂，僅餘少許皮肉黏連，眼窩部分肌肉、神經及淚腺亦有傷害，女童除了在意外當日動過手術外，案發後6個月亦需接受另一次手術。

新南威爾士州地方法院法官Robert Montgommery認為是次意外由Kmart的疏忽所致，而意外令女童的身心靈都造成永久影響，因此判Kmart需向受害者支付59,929澳元（約30萬港元）賠償金，補償Cecilia一家的醫療費用，以及支付其法庭開支。

Kmart發言人表示，涉事掛鉤屬常見的貨架掛鉤，事發後已為店內所有掛鉤套上膠帽加強保護性，並會定期檢查，以免同類型意外再次發生。發言人又稱，Kmart接受法院裁決，並對Cecilia及其家人予以深切慰問。