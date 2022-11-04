床蝨｜港爸貪平淘寶買BB床惹到全屋木蝨　必知7大木蝨藏匿黑點

嬰兒皮膚較幼嫩敏感，家長應小心選購嬰兒用品勿貪便宜。近日有港爸發文大呻，指於淘寶購入的嬰兒床竟藏有木蝨，惹到全屋都是蝨，以此提醒大家網購要小心中伏。文末附家中7大藏蝨黑點以及有專家點評網傳的滅蝨法是否真的有效。



港爸於Facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group)」分享網購中伏經歷。他表示以往孩子都是用外國出產的嬰兒床，但最近要換不同尺寸的床，他見淘寶的床尺寸適合，而且價值相宜，因此以$287.86購入了一張「多功能嬰兒大床」。

港爸於淘寶購入BB床，結果惹到全屋木蝨。（FB@淘寶唔開心share(中伏group)）

本來以為撿到便宜，誰知卻是惡夢的開始。他收到貨後發現床架藏有木蝨，木蝨四處逃竄，最終招致蝨患。因此發文勸籲大家網購要小心。

大部分網民都批評事主不應貪平於淘寶買嬰兒床，更指二手床的質素可能比全新淘寶床還要好，而且內地木製品質素參差，製作時有機會加入大量含甲醛的油漆，危害健康。有人亦表示自己一向不敢在淘寶購買木製品，怕惹到全屋都是蟲。

「國內木工製作用好多甲醛毒油」



「淘寶木不嬲都唔敢買，一早知會有呢啲昆蟲仔，惹到成屋都係」



「木製品多有蟲，食品冇監管，電產品質量不好，發售產品都不會有國際規格及安全」



木蝨難被消滅

木蝨外形細小扁平，身體呈橢圓形，顏色是褐紅色，用 6 隻腳爬行移動，主要活動範圍是寢室，以吸取人血為食物。木蝨是夜行性昆蟲，叮咬吸取血液後，會令被咬者難以入眠，雖然它不會傳染病毒，不過卻會引發搔癢、水泡、皮疹，以及其他過敏或心理症狀，甚至有些人會出現發燒和嗜睡的情況。木蝨很難被消滅，它們即使不進食也能活上 1 年。

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