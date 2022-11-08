疑商場扶手電梯速度過快 2歲童夾腳骨折 家長：商場無關心道歉

新冠疫情漸趨穩定，不少家長都會帶同孩子到商場吃喝玩樂，但近日卻有小童於商場發生扶手電梯意外。該兩歲男童手手牽母親乘搭扶手電梯，卻意外被扶手電梯夾腳導致指甲流血和脫落，甚至出現骨折。母親事後批評商場沒有為意外道歉和表達關心，同時指該扶手電梯速度過快、加上設計比較長，認爲商場應正視問題。



鞋襪被扶手電梯往下扯 卡邊緣縫隙

據《東張西望》報道，陳太（化名）一家早前一同到商場，陳太稱當時牽著兩歲兒子乘搭扶手電梯，「當時已感覺到電梯速度很快，更加緊握扶手」，但她突然聽見兒子大喊「媽媽，害怕」，瞬間她就看到兒子的腳開始被扯下去。當感到扶手電梯停下來後，她迅速將兒子拉回來，但兒子的鞋襪已被扯掉，卡在扶手電梯邊緣的縫隙。陳太指兒子的第二和第三根腳趾明顯有流血，指甲好像也脫落。

家長不滿商場職員態度冷漠

當時商場職員的態度惹來陳太不滿，除了其中一名職員不斷拍照，另一個拿救護箱前來的職員本來打算為其兒子清潔傷口，但看見腳部流血後，就沒有再進一步行動處理事件，表示待醫護人員過來後便消失不見。陳太謂現場很多好心人幫忙，像有人替兒子抹眼淚，但商場職員則表現冷漠，「一句關心或其他也好，但真的沒有。」後來有一經理給陳太丈夫一張卡片，稱可透過電郵詳列時間和案發經過以作追討。

感扶手電梯速度過快 家長望商場正視

陳太兒子已洗傷口十幾天，傷口也開始結痂，至於骨折情況需再觀察，因醫生表示待軟骨重新長出後，需觀察骨頭是否有長歪，「如長歪屬情況嚴重，需植入一根像鋼筋的物體來固定位置。」意外發生後，陳太都感到十分自責，認爲作爲家長也肩負很大責任，但覺得商場的扶手電梯速度過快、設計長而直，「商場起碼會否道歉，或為小朋友提供醫療賠償或補償等。」她又表示該商場人流多，望商場正視問題，多考慮設計，自己日後也會加倍注意孩子安全。