媽媽餵奶不慎睡著6周大女嬰墮地送院不治　奶樽餵哺要注意5大禁忌

新手媽媽要照顧新生兒，經常忙得體力透支，但餵奶時要留神，不慎睡著可致嚴重意外！英國一名母親在梳化上餵哺6周大的女兒時，不慎與她一同入睡。懷中的嬰兒滑落地面，父親起床發現後送院救治，最終女嬰死於大腦缺氧。



母親餵奶不慎睡著 女嬰滑落墮地

據外媒報道，英國倫敦伍利奇（Woolwich）有位母親於半夜在梳化上用奶樽餵奶，女嬰飲奶期間睡著，母親也一同入睡，期間女嬰從母親懷內滑落並摔在地上。凌晨3時，父親起床後見狀便立即喚醒妻子，並送女兒到醫院搶救。

送院途中女嬰一度停止心跳，抵達醫院後雖然已回復微弱心跳，但仍沒有呼吸，最後因大腦嚴重缺氧，留醫2日後終告不治。

法庭裁定女嬰意外身亡

日前法庭展開死因研訊，認為女嬰是在不安全的睡眠環境下，造成大腦及脊隨受到廣泛及擴散性缺血，情況並非人為可控制，最後裁定女嬰意外身亡。

餵奶時要留神，不慎睡著可致嚴重意外。（photoAC）

奶樽餵哺勿犯5大禁忌

衞生署的《奶瓶餵哺指引》列出了奶瓶餵哺的5大禁忌，家長餵奶時要加倍留神，以免釀成意外。

１.切勿添加或混入其他食物或藥物於配方奶中餵哺寶寶。

2.切勿把奶瓶墊高讓寶寶獨自吃奶，因這可能會引致嗆哽，甚至有窒息的危險。

3.餵奶時，家長應避免敲奶瓶或強行用奶嘴撩動寶寶的嘴，這樣只會令寶寶不適。

4.不要強迫寶寶喝掉瓶內的奶，吃剩的奶亦應棄掉。

5.不要讓寶寶含着奶瓶入睡，以免引致蛀牙和養成不良的睡眠習慣。

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