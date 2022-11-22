男子貪得試用驗孕棒　驚現「2條線」　網民勸快檢查或為患癌徵兆

某網民發文，錯拿驗孕棒為快篩，沒想到竟出現淡淡兩條線，讓他急問，到底怎麼回事。



日前有網友竟然把驗孕棒當成快篩劑，沒想到結果是淡淡兩條線，讓他一時間也是慌了，立即上網尋求解答～

一次貪玩，竟讓這位男子變得憂心忡忡：（按圖了解）

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這位網民就說，家中長輩不小心買錯，買成驗孕棒，他想，「因為用不到拿來玩玩看」，結果一驗，發現上面浮出現淡淡的第2條線，讓他一時間不知道如何是好急上網尋問，

急！認真問：男生驗孕有淡淡陽性正常嗎？

有可能是此症狀！

驗孕棒上淡淡兩條線的陽性反應，嚇得他急忙發文詢問。帖文一出，網友紛紛留言：「好像真的要去檢查一下～」、不過之後也有網友認真提醒，「可能有睪丸癌～」、「好像真的要去檢查一下～」

嚇得事主趕緊喊，「謝謝各位，我再去泌尿科看看，希望不是癌症，」感覺似乎受到不小打擊。

國外有案例證明

這樣的狀況，國外也曾經有類似案例，有一名英國青年就是用了驗孕棒也因此檢驗出罹患睪丸癌。

為甚麼會這樣呢，其實原因就是，驗孕棒的原理是檢測荷爾蒙「人類絨毛膜性腺激素（Human Chorionic Gonadotropin）」，而女性在懷孕時會產生這種荷爾蒙，因此能夠檢測是否懷孕；而男性的「人類絨毛膜性腺激素」則是出現在罹患睪丸癌時。

台北榮民總醫院泌尿外科主治醫生林志杰，在《TVBS新聞網》表示，驗孕棒是以「β-人類絨毛膜性腺激素（簡稱β-hCG）」來當做懷孕與否的指標，這個也是睪丸癌的腫瘤指標之一，不過，並不是所有睪丸癌患者，都有β-hCG升高的跡象。

10～30多歲年輕男性，是好發族群

根據美國癌症協會數據顯示，每250名男性中約有1人會患上睾丸癌。與其他常見的男性癌症不同之處是，患病年齡平均為33歲，是屬於青壯年男性的疾病。林志杰醫生同時提醒，10～30多歲的年輕男性確實是睪丸癌好發的族群，如果發現睪丸出現硬塊就要特別注意，而且睪丸癌的癌細胞擴散速度很快，必須盡快開刀。

美國癌症協會（ American Cancer Society）也證實，有些β-hCG升高的睪丸癌患者，可能還會有乳房疼痛、變大的現象，但是，並非所有的睪丸癌，都會有β-hCG升高的現象。

洗澡，是最好檢查的時候

男性一旦身體發現疑慮，可以尋求專業醫生的諮詢。而且，平常可以趁着洗澡時自我檢查睪丸是否平整、平順，有無突起硬塊，這樣的例行檢查。

這樣的檢查真的會比用驗孕棒測試更是重要。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：男拿驗孕棒篩出「2條線」！醫生表示，可能是罹患「這癌症」！】

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