不孕｜已婚1年仍未能懷孕？留意13件事　或影響精子、卵子健康

不孕症是現今許多夫妻的煩惱，舉凡工作壓力、晚婚、生理機能異常等問題，都可能是造成不孕的原因。該怎麼提高受孕機會、排除不孕的不利因素，也是許多夫妻煩惱的問題。



現代人生活壓力過大，不容易懷孕或是不孕的情形越來越多，讓渴望有寶寶的夫妻倍感沮喪。台灣國泰醫院婦產科主診醫生賴宗炫表示，一般來說，夫妻雙方結婚一年，在無任何避孕措施之下，都沒有懷孕的現象，而且這樣的情況維持一年以上，即可稱為不孕。

要增加受孕機會，記得先養成以下9個良好生活習慣！（按圖了解）

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造成不孕的原因

在受孕過程中，最重要的關鍵就是卵子和精子，因此，任何會影響這兩者的因素，也就會影響到受孕。

男性因素

1. 睪丸先天發育不良。

2. 年幼時因為腮腺炎，造成睪丸發炎而傷到睪丸。

3. 睪丸曾受過傷。

4. 曾接受化學治療。

5. 長期處於放射線照射或高溫環境下，造成精蟲活動力變差。

女性因素

1. 性病造成子宮頸及子宮腔沾黏、輸卵管發炎沾黏現象。

2. 子宮內膜異位。

3. 之前做太多次婦科手術，造成骨盆腔沾黏。

4. 工作壓力造成生殖荷爾蒙失調。

5. 晚婚（女性最好的生育年齡為18～28歲，超過30歲以上，由於卵巢品質慢慢下降，排卵或授精機會也會隨着降低）。

共同因素

1.工作壓力。

2.晚婚。

3.以往沒有懷孕計劃而做了避孕手術。

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不孕原因仍有兩成無解

賴宗炫醫生表示，不是所有的不孕症都能找出真正的致病原因，約有10％～20％的不孕夫婦經過目前醫院所能提供的不孕檢查方法，雖然沒有任何異常，但偏偏就是不受孕，這類型的不孕症，稱為「原因不明」的不孕症。而原因不明的不孕症，並不是沒有致病原因，只是目前還無法提供更進一步的檢查來確定致病原因所在而已。

8個好習慣遠離不孕

1.減少骨盆腔發炎

如何減少骨盆腔發炎？最基本的就是避孕措施一定要做好，在尚未懷孕之前，建議不要裝置避孕器，可以先服用避孕藥或使用保險套，因為裝置避孕器會增加骨盆腔發炎的機會，造成日後不容易受孕。此外，行房前一定要先洗澡，保持身體清潔，避免生殖器有污垢或細菌，造成骨盆腔發炎。

2. 減少排卵不良的機會

賴宗炫醫生表示，排卵不良原因很多，除了高齡導致卵巢老化、卵巢有病灶影響排卵之外，當精神出現緊張、失眠或長期熬夜，都會促使生殖荷爾蒙失調而影響排卵；如果女性本身有內科方面的疾病，如甲狀腺腫大、泌乳激素過高，也會有造成不孕的可能。此外，若常接觸環境毒物（長期抽煙或吸二手），都會造成卵巢排卵功能受損。

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3. 減少子宮內膜異位症的發生

如果每次月經來潮會感覺腹部疼痛，與先生發生性行為時也會覺得不舒服，可能要懷疑是否有子宮內膜異位症，建議最好先至醫院檢查。目前是以抽血方法，檢查血液中的CA125是否有升高現象，或是以腹腔鏡方式，檢查是否有子宮內膜異位症情形。一旦發現有子宮內膜異位症，應接受醫生治療，減少日後發生的機會。

增加精蟲的產生

1. 不要穿太緊的褲子，維持通風狀態。

2. 讓睪丸溫度保持低於常溫0.5℃以上。

3. 避免在高溫的環境下工作。

4. 在放射性環境工作，防護裝備要做好。

5. 在可能受孕的時候與太太行房，提高受孕率。

4. 加強營養

在受孕前的準備階段，夫妻雙方應注意加強營養，多吃一些高蛋白和維生素豐富的食物，這樣可以使生殖細胞發育良好。

5. 加強免疫力

在準備懷孕階段，夫妻雙方都要注意加強自身免疫力，並且保持良好的衛生習慣，預防細菌和病毒感染。尤其是女性，如果在懷孕階段遭受病毒襲擊，無論是對腹中的胎兒或孕婦本身，都是一種傷害。

6. 養精蓄銳

為了生育一個優質的好寶寶，夫妻雙方在準備懷孕階段要做好勞逸安排，身心健康，保持精神愉快，並適當進行運動，這樣就更有利於妊娠的發展。

7. 煙酒不碰

煙酒對於生殖細胞或受精卵的毒害作用是很大的。父母如在受孕階段及胎兒在子宮內生長發育階段經常接觸煙酒，寶寶出生後往往會體重不足，發育遲緩，智力低下。因此，打算好好「做人」的夫婦就應遠離煙酒。

8. 遠離壓力

壓力一旦上升，體內的睪固酮、腎上腺素也會跟着上升。換句話說，人體長期處於戰鬥的狀態，生殖能力也會隨之下降。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：近兩成不孕無藥可解？靠這8個好習慣提升受孕機率】